Japonya'da Senato seçimlerini Abe kazandı

TOKYO (AA) - Japonya'da parlamentonun (Diet) üst kanadı Senato'nun 245 üyesinden 124'nün belirlendiği seçimlerin galibi Başbakan Abe Şinzo'nun liderliğindeki iktidar koalisyonu oldu.

Japonya devlet televizyonu NHK'nin verdiği ilk sonuçlara göre, Abe'nin Liberal Demokrat Partisi (LDP) ve ortağı Komei, parlamentonun üst kanadı için gerçekleştirilen seçimlerde çoğunluğu elde ederek 124 sandalyeden 64'ünü kazandı.

Başbakan Abe, seçim sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını belirterek, halkın siyasi istikrarı seçtiğine inandığını ifade etti.

Halkın, ülkenin çıkarlarını korumak için siyasetçileri diplomasi yapmaya teşvik ettiğini kaydeden Abe, "İnsanların bizi, politikalarımızı sürdürmeye teşvik ettiğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kesin sonuçların bir hafta içinde belli olması bekleniyor.

- Katılım oranı yüzde 16

İçişleri ve İletişim Bakanlığının verilerine göre, seçime katılım oranı yüzde 16 olarak gerçekleşti. Toplam 17 milyon 62 bin 771 kişi oy kullandı.

2012'de göreve gelen Başbakan Abe, bir daha aday olmayacağını ifade ederken, 2021'deki genel seçimlerden önce uzun süredir yapmayı istediği anayasa revizyonu için yeterli sayıda sandalyeye sahip olmayı umuyor.