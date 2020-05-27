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Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için 'uzaktan tezahürat' uygulaması

27.05.2020 12:14 | Son Güncelleme

Japonya'da seyircisiz oynanacak karşılaşmalarda taraftarlar, yeni geliştirilen bir cep telefonu uygulamasıyla maçlara tezahüratlarıyla katılabilecek.

Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için 'uzaktan tezahürat' uygulaması

Japonya'da koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen futbol maçlarının Haziran sonu ya da Temmuz başında yeniden başlaması planlanıyor. Seyircisiz oynanacak karşılaşmalarda taraftarlar yeni geliştirilen bir cep telefonu uygulamasıyla maçlara tezahüratlarıyla katılabilecek.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Japon firması Yamaha tarafından geliştirilen uygulamanın adı Romote Cheerer - Uzaktan tezahürat.

Uygulama ile maçları televizyon, radyo ya da internetten takip eden izleyicilerin tezahüratları, hoparlörler aracılığıyla gerçek zamanlı olarak statlara yansıtılacak.

Sesler 58 hoparlörden yansıtıldı

Uygulama, 50 bin seyirci kapasiteli Shizuoka Stadium Ecopa'da denendi.

Taraftarların, cep telefonlarındaki seçimlerine bağlı olarak alkış, marş ve yuhalama sesleri, stadın farklı noktalarındaki 58 hoparlörden yansıtıldı.

Uygulama henüz kullanıcılara hakemlerin kararlarıyla ilgili görüş bildirme seçeneğini sunmuyor.

Yamaha'dan yapılan açıklamada bu uygulamanın statlarda seyircili bir atmosfer yaratmayı hedeflediği belirtildi.

Tribünlerdeki 'şişme mankenler'

Şirket, koronavirüs salgını döneminde bu uygulamanın seyircisiz ya da az sayıda seyirciyle oynanacak diğer spor karşılaşmalarında da kullanılabileceğini söylüyor.

Güney Kore'de boş statlarda seyircili bir atmosfer yaratmak için vitrin mankenlerden yararlanıyor.

Bu ayın başında FC Seul Kulübü tribünlere "şişme manken" yerleştirmişti. Ancak bu mankenlerin "şişme bebek" olduğunun ve ellerine bir porno sitesinin reklamlarının tutuşturulduğunun anlaşılması üzerine kulübe ceza kesilmişti.

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