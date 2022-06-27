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Japonya'da sıcak hava dalgası: 37 milyon kişiye 'Gereksiz ışıkları söndürün' çağrısı

27.06.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya hükümeti, ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgasında başkent Tokyo ve çevre bölgelerde yaşayanlara daha az elektrik kullanma çağrısında bulundu.

Japonya'da sıcak hava dalgası: 37 milyon kişiye 'Gereksiz ışıkları söndürün' çağrısı

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, bu öğleden sonra enerji talebinin "aşırı şekilde" artmasının beklendiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında gereksiz ışıkların söndürülmesi ancak sıcak çarpmasına karşı klima kullanımına devam edilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Japon yetkililer, haftalardır sıcaklıkların artmasıyla elektrik sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Hafta sonunda Tokyo'da sıcaklık 35 santigrat derecenin üzerine çıktı. Başkentin kuzeybatısındaki Isesaki kentinde ise sıcaklık rekor derecede artarak 40,2 dereceye ulaştı.

Bu şimdiye kadar Japonya'da Haziran ayında kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık.

Japonya'da yazın başladığı Haziran ayında sıcaklıklar genellikle 30 derecenin altında seyrediyor.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın Pazar günkü açıklamasında, Tokyo ve çevresindeki sekiz kent için elektrik üretimi fazlasının bu öğleden sonra yüzde 3,7'ye düşmesinin beklendiği belirtildi. Uyarının yapıldığı bölgede 37 milyon kişi yaşıyor.

İstikrarlı bir elektrik arzı için, tampon işlevi gören bu oranın yüzde üçün altına düşmemesi gerekiyor.

Hükümet saat 15.00'ten sonra gereksiz ışıkların söndürülmesini istedi.

BAZI NÜKLEER SANTRALLERDE ÜRETİM DURDURULDU

Bakanlığın açıklamasında enerji şirketlerinin üretimi artırmaya çalışmasına karşın, sıcaklık artışı nedeniyle durumun "öngörülemez" olduğu belirtildi, "Talepte artış olması ve arzda sorun yaşanması halinde rezerv enerji oranı yüzde 3'ün altına düşebilir" denildi.

Ülkenin kuzeydoğusunda meydana gelen depremin ardından bazı nükleer santrallerin devre dışı bırakılmasıyla enerji arzı üzerindeki baskı arttı.

Fosil yakıtla çalışan bazı santraller de karbon emisyonlarını azaltmak için kapatılmıştı.

Bu arada Japonya Devlet Televizyonu (NHK) Tokyo'da sıcak çarpması nedeniyle 46 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. NHK ayrıca Kawagoe kentinde 94 yaşındaki bir kişinin sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Avustralya'nın New South Wales eyaletinde de sıcaklar nedeniyle geçen hafta halka benzer bir çağrı yapılmıştı. Ülkenin en büyük kenti Sydney'nin de yer aldığı eyalette enerji krizi nedeniyle gereksiz ışıkların söndürülmesi istenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo Japonya
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