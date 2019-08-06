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Japonya’da sıcaktan ölenlerin sayısı 57’ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 13:00 | Son Güncelleme

Japonya’da aşırı sıcaktan hayatını kaybedenlerin sayısı 57’ye yükseldi.Japonya’da yağış mevsiminin geride kalmasıyla kendini gösteren aşırı sıcaklar sonucu ölenlerin sayısı 57’ye yükseldi.

Japonya’da aşırı sıcaktan hayatını kaybedenlerin sayısı 57’ye yükseldi.
Japonya’da yağış mevsiminin geride kalmasıyla kendini gösteren aşırı sıcaklar sonucu ölenlerin sayısı 57’ye yükseldi. Yangın ve Afet Yönetim Ajansı verilerine göre, sıcağa bağlı nedenlerden hastaneye müracaat edenlerin sayısı aynı dönemde 18 bin 347 olurken, söz konusu oranın aşırı sıcakların başlamasından bir hafta öncesine göre 3 kat arttığı belirtildi. 2008 yılında söz konusu alanda veri toplanmaya başlanmasından bu yana, yüksek sıcaklıklar nedeniyle hastaneye müracaatlarda haftalık olarak kaydedilen en yüksek ikinci oranın kaydedildiği belirtildi.
Hastaneye başvuran 18 bin 347 kişiden 729’unun 3 haftayı aşan yatak tedavisi gerektiren ciddi semptomlar taşıdığı öğrenilirken, 6 bin 548’inde daha kısa süreli tedavi gerektiren sorunlara rastlandı. 64 yaş üstü kişiler, toplam vakaların yüzde 50’sini oluşturdu.

En yüksek oran Tokyo’da
Hastanelere en fazla başvuru bin 857 müracaat ile Tokyo’da gerçekleşirken, Tokyo’yu bin 342 müracaat ile Aichi ili izledi. Saitama şehrinde ise bin 307 kişi sıcağa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye müracaat etti. 24 şehirden ölüm vakası rapor edilirken, ölüm vakalarında başı Hokkaido, İbaraki ve Saitama bölgeleri çekti.

Sayı artıyor
Sıcaklık artışlarıyla birlikte geçen hafta Japonya’da 11 kişinin sıcağa bağlı nedenlerden hayatını kaybettiği açıklanmış, sadece hafta sonunda 7 kişinin daha öldüğü duyurulmuştu.

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