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Japonya’da Şiddetli Deprem 

06.09.2018 17:28 | Son Güncelleme

Japonya’nın en kuzeyindeki Hokkaido adasında meydana gelen şiddetli depremde 9 kişi hayatını kaybetti,...

Japonya’da Şiddetli Deprem 

Japonya’nın en kuzeyindeki Hokkaido adasında meydana gelen şiddetli depremde 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişiden de haber alınamıyor. 6,7 büyüklüğündeki depremde en az 366 kişi de yaralandı. Depremin yol açtığı çok sayıda toprak kaymasında da evler çamur, kaya ve ağaçlar altında kaldı.

Son aylarda birçok doğal felaketin vurduğu ülkede bu son deprem yüzünden 3 milyona yakın hanehalkı elektriksiz kaldı.

Adada hayat adeta felç olurken, elektrik kesintileri aynı zamanda evlere su kesintilerine yol açtı, tren ve uçak seferleri aksadı, yüzlerce uçak seferi iptal edildi ve telefon sistemleri kesildi.

Atsuma kentindeki tüm yamaçlar yerlebir olurken, kurtarma görevlileri tonlarca toprağın altında kalan evler ve binalarda sıkışanları çıkarmak için yoğun bir uğraş veriyor.

Atsuma Belediye Başkanı Miyasaka, 500’ün üzerinde kişinin acil sığınaklardan barınma talep ettiğini bildirdi.

Adadaki tek nükleer santraldeyse radyasyon düzeylerinde bir anormallik olmadığı belirtildi.

Japon meteoroloji kurumu, depremin yerin 40 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Deprem birçok karayolunu da üzerinden geçilemez hale getirdi.

Başbakan Şinzo Abe, 25 bine kadar askerin ve diğer personelin kurtarma operasyonlarına yardım için Hokkaido’ya gönderileceğini söyledi.

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