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Japonya'da şiddetli yağış: 10 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 11:46 | Son Güncelleme

Ülkede etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 10 kişi öldü

Japonya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, dünden bu yana şiddetli yağışların etkili olduğu başkent Tokyo'nun doğusundaki Çiba idari bölgesinde 9, kuzeydeki Fukuşima idari bölgesinde ise 1 kişi yaşamını yitirdi.

Çiba'da yağışlar nedeniyle 15 nehir taştı, bin 800 kişi evlerinden tahliye edildi, bin 200 öğrenci okullarında mahsur kaldı.

Yangın ve Afet Yönetimi Ajansına bağlı kurtarma ekipleri, Sanmu kentinde bir anaokulunda mahsur kalan 60 öğrenci ve öğretmenleri özel amfibi araçlarla okul yerleşkesinden çıkardı.

Çiba idari bölgesindeki Narita Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi, tren ve otobüs seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle yaklaşık 3 bin yolcu, geceyi havaalanı terminalinde geçirmek zorunda kaldı.

Bölgede seller nedeniyle bazı hastane ve bakım evleri de su altında kaldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı cuma günü İçihara kentine 12 saat içinde metrekareye 280 milimetre yağışın düştüğünü bildirdi.

Sakura ve Kamogava kentlerinde de aynı sürede metrekareye 240 milimetre yağış düştüğü bildirildi.

Öte yandan Fukuşima idari bölgesindeki Soma kentinde bir kadının selde sürüklenen aracının içinde ölü bulunduğu bildirildi.

- Japonya'daki Hagibis Tayfunu

Japonya'da geçen hafta ülkenin doğu kıyılarında etkili olan Hagibis Tayfunu'nun neden olduğu afet ve kazalarda en az 77 kişi yaşamını yitirmişti.

Tayfun nedeniyle en az 230 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

İçişleri Bakanlığı, nehirlerin taşması sonucu 33 bin evi su bastığını, bin 700 evin ise kısmen ya da tamamen yıkıldığını duyurmuştu.

Tarım Bakanlığı, yaklaşık 38,3 milyar yenlik (2,02 milyar TL) zarara yol açtığı kaydedilen tayfunda 25 bin hektar arazinin su altında kaldığını açıklamıştı.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, tayfundan etkilenen bölgelerdeki yardım çalışmaları için 6,5 milyon dolar harcamayı planladıklarını bildirmişti.

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Çiba idari bölgesi Fukuşima idari bölgesi Japonya sel şiddetli yağış toprak kayması

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