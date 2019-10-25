Japonya'da şiddetli yağışlar 4 can aldı

TOKYO (AA) - Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Chiba bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle medyana gelen sel ve heyelanlarda 4 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı ve bir kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, yetkililer, Tokyo'nun doğusundaki Chiba bölgesinde şiddetli yağışların ardından oluşan sel ve heyelanlar sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin yaralandığını, bir kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Arama kurtarma ekipleri, Chiba'daki yerleşim yerlerinde yaşları 60 ile 80 arasında olduğu tahmin edilen 4 kişinin cesedine ulaşıldığını, bir kadının kaybolduğunu ve bir kadının da yaralandığını duyurdu.

Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan yapılan açıklamada, bölgedeki Ichihara kentine 12 saat içinde 280 milimetreden fazla yağmur yağdığı ve ekim ayındaki toplam yağış miktarını geçtiği belirtildi.

Chiba Valiliği, Öz Savunma Kuvvetlerinden arama kurtarma faaliyetleri kapsamında asker göndermesi talebinde bulunurken, valilik, şiddetli yağış sonrası bazı yerleşim yerleri için tahliye kararı aldı.