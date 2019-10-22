Japonya’da tarihi gün

Tahtı babası İmparator Akihito’dan devralarak Japonya’nın yeni imparatoru olan Veliaht Prensi Naruhito, düzenlenen geleneksel törenle imparatorluğunu resmi olarak dünyaya ilan etti.

Geçtiğimiz Mayıs ayında tahtı babası İmparator Akihito’dan devralan Veliaht Prensi Naruhito, bugün Japonya’da düzenlenen taç töreni ile imparatorluğunu resmi olarak Japonya ve dünya kamuoyuna ilan etti. Yüzlerce yıllık gelenekler, sabahın erken saatlerinde Tokyo’daki İmparatorluk Sarayı’nda başladı. Dünyanın birçok ülkesinden davetlilerin katılımıyla gerçekleşen törende İmparator Naruhito ilk olarak imparatorluk tapınaklarını ziyaret ederek, Japon inanışlarında yer alan tanrıların ve ataların huzuruna çıktı. Ardından Japonya’nın yeni İmparatoriçesi Masako, beraberinde imparatorluk ailesi üyeleri ve farklı ülkelerden gelen konuklar ile birlikte aynı etkinliği gerçekleştirdi.

"Birliğin sembolü olacağım"

Japonya saati ile öğle 13.00’te başlayan törende ise İmparator Naruhito, Japonya ve dünya kamuoyuna hitap etti. “Anayasaya göre hareket edeceğime ve devletin ve halkın birliğinin sembolü olarak sorumluluklarımı yerine getireceğime yemin ederim" ifadelerini kullanan İmparator Naruhito, "Japonya’nın daha da gelişeceğini, uluslararası toplumların dostluğu ve dünya barışı ile insanlığın bilgeliği ve durmak bilmez çabalarıyla gelişen toplumların refahına katkıda bulunacağını içtenlikle umuyorum" şeklinde konuştu.