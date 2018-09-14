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Japonya'da tattığı süt reçelini üretti, dünyaya satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

TRABZON'da sütlaç üretimi yapan Uğur Alkurt, gittiği Japonya’da tattığı ve çok beğendiği süt reçelinin istediği tarifi, kendisine 'sır' denilerek verilmedi.

Japonya'da tattığı süt reçelini üretti, dünyaya satıyor

Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da sütlaç üretimi yapan Uğur Alkurt, gittiği Japonya’da tattığı ve çok beğendiği süt reçelinin istediği tarifi, kendisine 'sır' denilerek verilmedi. Alkurt, formülü öğrenmek için işe koyuldu, yanında getirdiği süt reçelini, Trabzon'da laboratuvar ortamında araştırdı, uzun denemeler yaptı. Alkurt, sonunda formülünü çözdüğü, tat ve kıvamını yakaladığı süt reçelini üretmeyi başardı. Çeşitlerini de artıran Alkurt’un ürettiği süt reçeli başta olmak üzere diğer reçel çeşitleri, yurt içi ve yurt dışından da ilgi görüyor.
Maçka ilçesi Hamsiköy'de sütlaç üretim atölyesi sahibi Uğur Alkurt, 2 yıl önce Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) projesi kapsamında bu ülkeye gitti. Ülkede tattığı süt reçelini beğenen Alkurt, Japonlardan tarifini öğrenmek istedi ancak 'sır' denilerek tarif verilmedi. Satın aldığı süt reçelleri ile Trabzon'a dönen Alkurt, reçelin nasıl yapılabileceğini araştırmaya başladı. Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası’ndan destek isteyen Alkurt, Japonya'dan getirdiği reçellere laboratuvarda test yaptırdı. Test sonuçlarında reçelin formülüne ulaşan Alkurt, uzun denemeler sonucu Japonya'da alamadığı süt reçelinin tat ve kıvamını yakalamayı başardı. Köyündeki sütlaç atölyesinde süt reçeli üretimine başlayan Alkurt, sütün yanı sıra, çaylı, fındıklı, hurmalı ve karayemişli reçel çeşitler de üretti. Yurt içi ve yurt dışından sipariş almaya başlayan ve üretimini artıran Alkurt'un ürettiği süt reçeli başta olmak üzere diğer reçel çeşitleri de ilgi görüyor.
'İNAT ETTİM FORMÜLÜ BULDUM'
Japonya'da tattığı süt reçelini beğendiğini anlatan Uğur Alkurt, istediği tarifinin kendisine 'sır' denilerek verilmediğini söyledi. Karadenizli olarak inat ettiğini ve süt reçellerinin formülünü uzun uğraşları sonucu çözdüğünü belirten Alkurt, "Japonya'da süt üretim tesislerine gittik. Ben orada süt reçeli ile tanıştım. Daha önce hiç görmediğim için ilgimi çekti. Orada birkaç araştırma yaptım, insanlara sordum. Onlar tarifini bize vermedi ama biz de Karadenizliyiz. Bu işin peşini bırakmadık. Üründen birkaç tane satın aldım ve dönüşte Trabzon’a getirerek tahlillerini yaptırdım. Böylece formülünü çözdüm ve üretime başladım. Süt ve diğer reçel çeşitlerim ilgi görüyor. Yurt içi ve yurt dışından siparişler alıyorum" dedi.
ZMO: BİZİMKİ TAMAMEN KATKISIZ
Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Kuturoğlu da JİCA'nın insan kaynakları projesi kapsamında Trabzon'dan 6 üye ile Japonya'ya gittiklerini belirterek "Uğur usta, Japonya'da ilgisini çeken süt reçelini Trabzon'a getirdi. Biz de oda olarak o dönemlerde süt ürünlerinin çeşitlendirilmesi ile alakalı çalışmalar yürütüyorduk. Sonra süt reçelinin çaydan ve fındıktan yapılabileceğini konuştuk. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bir hocamızla beraber Japonların yapmış olduğu süt reçelinin aynısını yaptık. Lakin onlarda kimyasallar kullanılmış, bizim yapmış olduğumuz ürün ise tamamen katkısız. Karadenizli olarak yöremizde yetişen karayemiş, çay ve fındıklı süt reçeli yaptık ve piyasaya sürdük" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Japonya'da tattığı süt reçelini üretti, dünyaya satıyorJaponya'da tattığı süt reçelini üretti, dünyaya satıyorJaponya'da tattığı süt reçelini üretti, dünyaya satıyorJaponya'da tattığı süt reçelini üretti, dünyaya satıyor

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