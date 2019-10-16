HABER

Japonya’da tayfunun bilançosu gün geçtikçe ağırlaşıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 09:46 | Son Güncelleme

Japonya’yı vuran Hagibis Tayfunu’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 74’e yükseldi.Hafta sonu Japonya’yı vuran ve geride büyük bir enkaz bırakan Hagibis Tayfunu’nun ardından arama kurtarma çalışmalarında 4.

Japonya’yı vuran Hagibis Tayfunu’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 74’e yükseldi.
Hafta sonu Japonya’yı vuran ve geride büyük bir enkaz bırakan Hagibis Tayfunu’nun ardından arama kurtarma çalışmalarında 4. güne girilirken tayfunun bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Kayıp sayısını belirlemeye çalışan yetkililer, çarşamba günü itibariyle 74 kişinin tayfun nedeniyle hayatını kaybettiğinin belirlendiğini doğruladı. Kayıp olarak kayıtlara geçen kişileri arama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Maddi zarar büyük
Tayfunun neden olduğu şiddetli yağışlar ve sert rüzgarların, ülke genelinde 73 akarsu yatağında taşmaya neden olduğu kaydedildi. Taşan nehirler nedeniyle su basan bölgelerde 13 binden fazla ev kullanılamaz hale gelirken bin 100 ev de kısmen tahrip oldu. Çarşamba günü itibariyle 12 bin evin halen elektriksiz olduğu açıklandı.

Ulaşımı da vurdu
Yerel tren seferleri tayfunun ardından büyük oranda normale dönse de, tayfun bazı hızlı tren seferlerinde aksamalara neden oldu. Hokuriku Hızlı Treni’nin vagonlarının bulunduğu depoyu sel basması nedeniyle 120 tren vagonunun zarar gördüğü, operasyonların tamamen normale dönmesinin 2 hafta alabileceği bildirildi.
Bu süre zarfında Tokyo ile Kanazawa arasındaki seferlerin yalnızca yüzde 60’ının gerçekleştirileceği öğrenildi.

Hükümetten özel bütçe
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, bugün gerçekleştirilen meclis bütçe komisyonu toplantısında, hükümetin Hagibis Tayfunu’ndan etkilenen felaketzedeler için afet yardımı olarak 6.5 milyon dolar ayırdığını açıkladı. Yardım fonlarının 2019 ulusal bütçesinden finanse edileceğini kaydeden Abe, söz konusu rakamın yardım malzemelerinin felaketzedelere acilen ulaştırılması ve desteğin arttırılması için kullanılacağını söyledi. İtfaiye, polis, sahil güvenlik ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) mensubu 110 bin personelin arama kurtarma çalışmalarına 24 saat esasına göre devam ettiğini hatırlatan Abe, dünden bu yana 16 şehirdeki 58 farklı noktada sel sularının tamamen tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

PARTNERGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleriGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleri
1 kişinin öldüğü Afganların kavgasında 8 kişi serbest kaldı1 kişinin öldüğü Afganların kavgasında 8 kişi serbest kaldı
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaÇanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.