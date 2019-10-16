Japonya’da tayfunun bilançosu gün geçtikçe ağırlaşıyor

Japonya’yı vuran Hagibis Tayfunu’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 74’e yükseldi.

Hafta sonu Japonya’yı vuran ve geride büyük bir enkaz bırakan Hagibis Tayfunu’nun ardından arama kurtarma çalışmalarında 4. güne girilirken tayfunun bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Kayıp sayısını belirlemeye çalışan yetkililer, çarşamba günü itibariyle 74 kişinin tayfun nedeniyle hayatını kaybettiğinin belirlendiğini doğruladı. Kayıp olarak kayıtlara geçen kişileri arama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Maddi zarar büyük

Tayfunun neden olduğu şiddetli yağışlar ve sert rüzgarların, ülke genelinde 73 akarsu yatağında taşmaya neden olduğu kaydedildi. Taşan nehirler nedeniyle su basan bölgelerde 13 binden fazla ev kullanılamaz hale gelirken bin 100 ev de kısmen tahrip oldu. Çarşamba günü itibariyle 12 bin evin halen elektriksiz olduğu açıklandı.

Ulaşımı da vurdu

Yerel tren seferleri tayfunun ardından büyük oranda normale dönse de, tayfun bazı hızlı tren seferlerinde aksamalara neden oldu. Hokuriku Hızlı Treni’nin vagonlarının bulunduğu depoyu sel basması nedeniyle 120 tren vagonunun zarar gördüğü, operasyonların tamamen normale dönmesinin 2 hafta alabileceği bildirildi.

Bu süre zarfında Tokyo ile Kanazawa arasındaki seferlerin yalnızca yüzde 60’ının gerçekleştirileceği öğrenildi.