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Japonya'da Ticaret Bakanı istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 09:50 | Son Güncelleme

Japonya Ticaret Bakanı Sugawara Isshu, seçim yasasını ihlal ettiği iddiaları üzerine istifasını sundu - Başbakan Abe Şinzo, Sugawara'nın istifasını kabul etti ve halktan özür diledi

Japonya'da Ticaret Bakanı Sugawara Isshu, seçim yasasını ihlal ettiği iddiaları üzerine istifa etti.

Kyodo ajansının haberine göre, Sugawara, Tokyo seçim bölgesinde destekçilerine taziye parası, ayrıca pahalı kavunlar ve yengeç gibi hediyeler göndererek ülkedeki seçim yasasını ihlal ettiği yönünde medyada hakkında çıkan haberlerin ardından görevinden ayrıldı.

Sugawara basına verdiği demeçte, hükümetin işleyişini aksatmak istemediği için istifa kararı aldığını belirterek, "Yapılması gereken çok şeyin olduğu bir zamanda görevden ayrıldığım için özür dilerim." dedi.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Sugawara'nın istifasını kabul etti ve ticaret bakanlığı koltuğuna Kajiyama Hiroshi'nin geleceğini bildirdi.

Abe, Sugawara'nın atanmasından kendisinin sorumlu olduğunu dile getirerek, halktan özür diledi.

Japon medyasında, Sugawara hakkında, seçim kampanyasıyla ilgili yasaya aykırı olarak Tokyo bölgesindeki seçmenlere ekibi aracılığıyla pahalı kavunlar, yengeç, balık yumurtası gibi hediyeler, bir destekçinin ailesine başsağlığı parası verdiğini ileri sürülen haberler çıkmıştı.

Japonya'nın seçim yasası siyasilerin kendi seçim bölgesindeki seçmenlere bağış yapmalarını yasaklıyor.

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Isshu Sugawara istifa Japonya

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