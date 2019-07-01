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Japonya'da ticari amaçlı balina avı yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 17:09 | Son Güncelleme

Japonya'da ticari amaçlı balina avı yeniden başladı

Japonya'da uluslararası tepkilere rağmen ticari amaçlı balina avcılığı yeniden başladı.

BBC'nin haberine göre, geçen yılın sonunda ticari balina avcılığı alanındaki yasak ve kısıtlamaları kaldırmak üzere Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonundan (IWC) 2019'da çekileceğini açıklayan Japonya'da, balina avcıları, 30 yılı aşkın sürenin ardından bugün itibarıyla ticari balina avına çıktı.

Kuzeydeki Kuşiro ve güneybatıdaki Şimonoseki kentleri limanlarından tekneler, Japon yetkililerin de katıldığı törenlerle, 1986'dan beri ilk kez ticari av için denize açıldı.

Balıkçılara, Japonya karasularında bu yılki av sezonunda 52 minke, 150 bryde ve 25 sei balinası olmak üzere toplam 227 balina avlama izni verildi.

Japon balıkçıların, geçen yıl "bilimsel araştırma amaçlı" toplam 333 balina avladığı ifade edildi.

Uluslararası tepkilere rağmen, Japonya'nın, 1987'den bu yana, bilimsel araştırmaya izin veren yasak muafiyeti altında her yıl yüzlerce balina avladığı biliniyor.

- Japonya'nın Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonundan (IWC) çıkma kararı

Japonya Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, aralıkta yaptığı açıklamada, Japonya'nın 2019'da, ülkeye 1986'da ticari av yasağı getiren IWC'den ayrılacağını duyurmuştu.

IWC'nin eylülde düzenlediği zirvede görüş ayrılıklarının kendilerini bu kararı almaya zorladığını belirten Suga, Japonya'nın 1 Ocak'ta yapacağı başvuruyla örgütten ayrılma prosedürünü başlatacağını, ardından 30 Haziran'dan itibaren üyelik yükümlülük ve kısıtlamalarından kurtulmuş olacağını söylemişti.

Suga, üyelikten ayrılma prosedürü tamamlandıktan sonra Japonya'nın kara suları ve özel ekonomik bölgesi içinde ticari balina avcılığına izin vereceğini ancak Antarktika bölgesinde yalnızca bilimsel amaçlı izleme faaliyetlerine müsaade edeceğini belirtmişti.

Örgüte 1951'den bu yana üye olan Japonya, ticari balina avcılığının düzenlenmesi konusunda, balina avcılığına tamamen karşı olan Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerle görüş ayrılığı yaşasa da örgütün kısıtlamalarına uyuyordu. Japonya ticari balina avcılığının minke balinası gibi hızlı çoğalan bazı türler için serbest bırakılması gerektiğini savunuyordu.

IWC, 1948'de imzalanan Uluslararası Balina Avcılığının Düzenlenmesi Sözleşmesiyle "balina avcılığı sektörünün düzenli gelişmesi ve balina türlerinin korunması" için kurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
balina avı Japonya

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