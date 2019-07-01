Japonya'da ticari amaçlı balina avı yeniden başladı

Japonya'da uluslararası tepkilere rağmen ticari amaçlı balina avcılığı yeniden başladı.

BBC'nin haberine göre, geçen yılın sonunda ticari balina avcılığı alanındaki yasak ve kısıtlamaları kaldırmak üzere Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonundan (IWC) 2019'da çekileceğini açıklayan Japonya'da, balina avcıları, 30 yılı aşkın sürenin ardından bugün itibarıyla ticari balina avına çıktı.

Kuzeydeki Kuşiro ve güneybatıdaki Şimonoseki kentleri limanlarından tekneler, Japon yetkililerin de katıldığı törenlerle, 1986'dan beri ilk kez ticari av için denize açıldı.

Balıkçılara, Japonya karasularında bu yılki av sezonunda 52 minke, 150 bryde ve 25 sei balinası olmak üzere toplam 227 balina avlama izni verildi.

Japon balıkçıların, geçen yıl "bilimsel araştırma amaçlı" toplam 333 balina avladığı ifade edildi.

Uluslararası tepkilere rağmen, Japonya'nın, 1987'den bu yana, bilimsel araştırmaya izin veren yasak muafiyeti altında her yıl yüzlerce balina avladığı biliniyor.

- Japonya'nın Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonundan (IWC) çıkma kararı