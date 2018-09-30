Japonya'da Trami tayfunu hayatı felç etti

Japonya'yı etkisi altına alan Trami tayfunu nedeniyle ulaşım seferleri askıya alınırken, 82 kişi yaralandı.
Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, Wakayama bölgesine ulaşan Trami tayfununun ülkenin doğu ve kuzey kesimlerine ilerlediğini belirtti, yüksek dalgalar, fırtına ve yağmur konusunda uyarıda bulundu.
Tayfun nedeniyle ülkenin 16 bölgesinde ilk belirlemelere göre 82 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yangın ve Afet Yönetimi Ajansı, ülke genelindeki 23 bölgede 3,8 milyondan fazla kişi için tahliye emri ve uyarı verildiğini duyurdu.
Yerel polis, Miyazaki bölgesinde 60'lı yaşlarındaki bir kadının, bir drenaj borusundaki suya kapılması sonucu kaybolduğu bilgisini paylaştı.
Tayfun nedeniyle pek çok demiryolu ve havayolu şirketinin, ülkenin çeşitli yerlerinde yüzlerce seferini iptal ettiği ve 100 binden fazla yolcunun mağdur olduğu bildirildi.
Osaka bölgesindeki Kansai Uluslararası Havaalanından yapılan açıklamada, havaalanının geçici olarak kapatıldığı ve yarın yeniden açılacağı bildirildi.
Osaka'daki Japonya Universal Stüdyoları da tayfun nedeniyle tema parkını ziyarete kapattı.
Japonya'yı 4 Eylül'de etkisi altına alan ve son 25 yılın en şiddetlisi olarak nitelendirilen Jebi tayfununda 11 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.
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