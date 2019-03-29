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Japonya’da Türk Kültür Yılı, Japon turist sayısını artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 11:30 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı: - "Türkiye’yi yılın ilk iki ayında ziyaret eden Japon sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 13 bin 267'ye ulaştı" - "Türkiye'nin '2019 Japonya'da Türk Kültür Yılı' etkinlikleri kapsamında sürdürdüğü tanıtım çalışmaları, Japonların tatil rotasını yeniden ülkemize çevirdi"

Türkiye’yi yılın iki ayında ziyaret eden Japon sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 13 bin 267'ye ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, "2019 Japonya'da Türk Kültür Yılı" etkinlikleri kapsamında sürdürülen tanıtım çalışmalarının, Japonların tatil rotasını yeniden Türkiye'ye çevirmesini sağladığı belirtildi.

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği Sergisi"nin açılışını kısa süre önce Tokyo'da gerçekleştirdikleri hatırlatılan açıklamada, "Bakan Ersoy'un Japon kamuoyuna yönelik sıcak mesajlar verdiği röportajlar, etkilerini Japon turist sayılarındaki yükseliş ivmesiyle hissettirmeye başladı." ifadesi kullanıldı.

Türkiye’yi yılın iki ayında ziyaret eden Japon sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 13 bin 267'ye ulaştığı bildirilen açıklamada, bu yılın şubat ayında ise toplam 7 bin 391 Japon ziyaretçinin Türkiye'ye geldiği belirtildi.

- Yılın ilk iki ayında yüzde 7,4 artış

Kültür ve Turizm Bakanlığının Ocak-Şubat 2019 dönemi sınır giriş-çıkış istatistiklerine göre Türkiye, yılın ilk 2 ayında yüzde 7,4'lük artışla 3 milyon 209 bin 734 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye’ye en çok giriş yapılan il ise İstanbul oldu.

Bu yılın 2 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 13,32'lik artışla 1 milyon 903 bin 638 yabancı ziyaretçinin geldiği İstanbul, toplam yabancı ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 60'ının giriş yaptığı il oldu.

İstanbul’u yüzde 11,77'lik artış ve 394 bin 115 yabancı ziyaretçiyle Edirne, yüzde 63,10'luk artış ve 252 bin 206 yabancı ziyaretçiyle Antalya izledi.

Söz konusu dönemde en çok giriş yapılan diğer iller ise Artvin ve Ankara olarak sıralandı.

- Alman ziyaretçi sayısı artıyor

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise geçen ocak ayında üçüncü sırada yer alan Almanya yılın hem ilk 2 aylık döneminde hem de şubat ayında ikinciliğe yükseldi.

Türkiye’ye Ocak-Şubat 2019 döneminde en çok yabancı ziyaretçi yüzde 18,63'lük artış ve 274 bin 475 ziyaretçi ile Bulgaristan’dan gelirken, yüzde 19,90'lık artış ve 235 bin 732 ziyaretçi sayısı ile Almanya ikinci oldu.

Gürcistan ise 232 bin 740 ziyaretçi sayısıyla üçüncü sırada yer aldı. Gürcistan'ı sırasıyla İran ile Rusya Federasyonu izledi.

- Şubatta 1 milyon 670 bin ziyaretçi

Türkiye bu yılın şubat ayında, yine bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 9,38'lik artışla 1 milyon 670 bin 238 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralaması değişmezken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,51'lik artış ve 140 bin 669 ziyaretçi ile Bulgaristan birinci, yüzde 21,77'lik artış ve 133 bin 612 ziyaretçiyle Almanya ikinci sırada yer aldı. Almanya'yı sırasıyla Gürcistan, İran ve Irak izledi.

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