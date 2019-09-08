Japonya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi

Türk halk oyunlarının da sergilendiği festivalde performans sergileyen mehter takımı da ilgiyle karşılandı ve bazı katılımcılar, mehter takımı kıyafetleriyle fotoğraf çektirerek anılarını ölümsüzleştirdi.

Yunus Emre Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Japonya Türk Kültür Yılı çerçevesinde Tokyo'nun önemli turistik bölgelerinden olan Yoyogi'de gerçekleştirilen festival, turistler ve yerel halktan yoğun ilgi gördü.

Mercan, Japonya'da Türkiye Kültür Yılı'nın değerli etkinliklerle devam ettiğini aktararak, "Biz Japonları çok seviyoruz, görüyorum ki Japonlar da bizi ve kültürümüzü çok seviyor. Umarım, ileride ülkelerimiz ve vatandaşlarımız arasındaki bu güzel ilişkilerin çok daha geliştiğini hep beraber yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de Japon toplumundan farklı kesimlerine ulaşmayı amaçladıklarına işaret ederek, "Mehter gösterisinden konserlere, dans gösterilerinden insanların hediyelik eşya alabilecekleri bir pazara kadar birçok etkinlikle, Japonların Türkiye ile bağ kuracakları bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

