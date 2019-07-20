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Japonya’da yağış alarmı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 09:37 | Son Güncelleme

Japonya’nın Nagasaki eyaletinin bazı bölgelerinde şiddetli yağışlara karşı acil durum uyarısı yapıldı.Japonya Meteoroloji Ajansı, Nagasaki eyaletinin bazı bölgelerinde beklenen aşırı yağışlar nedeniyle acil durum uyarısı yayınladı.

Japonya’nın Nagasaki eyaletinin bazı bölgelerinde şiddetli yağışlara karşı acil durum uyarısı yapıldı.
Japonya Meteoroloji Ajansı, Nagasaki eyaletinin bazı bölgelerinde beklenen aşırı yağışlar nedeniyle acil durum uyarısı yayınladı. Tsushima, Goto, Shinkamigoto, Ojika, Saikai ve Sasebo şehirlerinin bazı bölgeleri için geçerli olan uyarıyla, bölge sakinlerine can güvenlikleri için tedbir almaları çağrısı yapıldı. Tropikal Danas Fırtınası’nın bölgeye getirdiği sağanak yağışların, bazı kesimlerde daha önce hiç görülmediği kadar yoğun seviyeye ulaştığı bildirilirken, Cumartesi gün boyunca devam etmesi beklenen yağışlarla birlikte toprak kaymaları, sel ve sert rüzgar görülebileceği uyarısında bulunuldu. Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayanları resmi uyarıları beklemeden tahliye tavsiyelerini takip ederek önlem almaya çağırdı.

Acil yağış uyarısı
Şiddetli yağmurun oluşturduğu riskleri 1-5 arası bir puanlama sistemi üzerinden değerlendiren Japonya Meteoroloji Ajansı, en riskli seviye olan 5’i, birkaç on yılda bir meydana gelen aşırı şiddetli yağışlar için kullanıyor. Seviye 5 yani ’acil yağış uyarısı’, ayrıca yağış nedeniyle olası felaketlerin beklendiği anlamı taşıyor. Diğer seviyeler ise şiddetli yağış konusunda tavsiyelerden, tahliye emirlerine uzanan bir dizi tedbiri kapsıyor. Meteoroloji Ajansı, söz konusu sistemi 2013’ten beri kullanıyor.

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