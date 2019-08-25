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Japonya'da yanardağ patlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 18:02 | Son Güncelleme

Japonya'da yanardağ patlaması

TOKYO (AA) - Japonya'nın doğusunda yer alan Asama Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, 2 bin 568 metre yüksekliğindeki yanardağda yerel saatle 7.28'de patlama olduğu ifade edildi.

Tokyo'nun kuzeybatısında yer alan yazlık tatil yeri Karuizawa kasabasına yakın bir noktada olan yanardağdaki patlama sonrasında dumanların 600 metreye kadar yükseldiği belirtildi.

Yetkililer, bölge halkını kraterin yaklaşık 2 kilometrelik yarıçapında uçan kayaların ve volkanik akıntıların olabileceği konusunda uyardı.

Asama Yanardağı'nda 7 Ağustos'ta da düşük şiddetli patlamalar meydana gelmiş ve 3'e çıkarılan alarm seviyesi geçen pazartesi 2'ye düşürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
patlama Tokyo yanardağ

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