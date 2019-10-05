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Japonya'da yaşayan Arakanlı Müslümanlar futbol takımı kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 15:24 | Son Güncelleme

Ülkedeki ikinci nesil Rohingyaların kurduğu takım, diğer azınlık grupların kurduğu takımlarla mücadele ediyor

MAEBAŞİ (AA) - Japonya'daki Arakanlı Müslümanlar (Rohingyalar) kurdukları futbol takımıyla, din ve etnik farklılıkların barışa engel olmadığını gösteriyor.

Kyodo'nun haberine göre, Myanmar'da gördükleri zulum nedeniyle uzun süre önce göç ettikleri Japonya'nın Gunma vilayetine bağlı Tatebayaşi kentinde yaşayan Arakanlı Müslümanların çocukları, Kasım 2017'de Salamat FC adlı futbol takımını kurdu.

Adını Arapça "salam (barış)" kelimesinden alan takım, yaşları 15 ila 25 arasında değişen 15 Rohingya ile Japonya ve Sri Lankalı 20 oyuncudan oluşuyor.

Salamat FC, Japonya'daki diğer azınlıkların kurduğu takımlarla oynadığı maçlarla, dini ve etnik farklılıkların spora ve barışın önüne geçmediğini ortaya koyuyor.

Haftada iki defa antrenman yapan takımı kuran 16 yaşındaki Mamoru Mizuno, Myanmar'da ordu ve Budist milliyetçilerin Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet eylemleri başlatmasının ardından, toplumuna motivasyon olması için takımı kurmaya karar verdiğini belirtti.

Asıl adı Suhail olan ve ailesi Myanmar'da Rohingyalara karşı geçmişteki şiddet olayları sonrası Japonya'ya sığınan Mizuno, yüzbinlerce Arakanlı Müslümanın yaşadığı Bangladeş'teki kamplarda oynamak ve oradaki insanların yüzünü güldürmek istediklerini dile getirdi.

Japonya vatandaşlığına 2015'te geçen Mizuno, babasının halen Myanmar'da yaşayan babaannesinin hayatından endişe ettiğini aktardı.

Adını vermek istemeyen 45 yaşındaki Arakanlı Müslüman bir kişi, Japonya'da halen çalışma izni olmaması nedeniyle umutsuzluğa düştüğünü ancak takımı izleyerek kendini daha iyi hissettiğini söyledi.

Japonya Rohingya Derneğine göre, ülkede 260'ı Tatebayaşi kentinde olmak üzere yaklaşık 300 Arakanlı Müslüman yaşıyor.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
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