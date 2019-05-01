HABER

Japonya’da yeni imparatorun ilk günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 09:44 | Son Güncelleme

Japonya’nın yeni imparatoru Naruhito tahtı resmi törenle devraldı.

Japonya’nın yeni imparatoru Naruhito tahtı resmi törenle devraldı. Naruhito’nun tahtı devralması ile birlikte Japonya’da Reiwa dönemi başladı.
Japonya’da düzenlenen özel bir törenle tahtı babası İmparator Akihito’dan devralan Prens Naruhito, ülkede başlayan "Reiwa" döneminin ilk gününde imparator sıfatıyla ilk kez taht değişim ritüelleri kapsamında düzenlenen bir dizi programa katıldı.
Ardından, aralarında Japonya alt ve üst meclis başkanları, yüksek yargı temsilcileri ve yerel hükümet liderlerinin de bulunduğu halk temsilcileri ile bir araya gelen İmparator Naruhito, İmparator olarak ilk kez Japon kamuoyuna hitap etti. Japonya Anayasası ve özel imparatorluk yasaları uyarınca tahtı devraldığını belirten İmparator Naruhito, “Üstlendiğim önemli sorumluluğu düşündüğümde, ciddiyet duygusuyla doluyum" ifadelerini kullandı.
İmparator Akihito’nun tahtta bulunduğu 30 yıldan fazla süredir görevlerini yerine getirirken daima dünya barışı ve insanların mutluluğu için dua ettiğini ve insanların sevinç ve hüzünlerini paylaştığını kaydeden İmparator Naruhito, “İmparatorun, devletin ve Japonya halkının birliğinin sembolü olarak gösterdiği tutuma duyduğum derin saygı ve minneti belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

Sorumluluk vurgusu
İmparator Naruhito, tahtı devralırken İmparator Akihito’nun ve geçmiş imparatorların izlediği yolu derinlemesine takip edeceğini belirtti. İmparator olarak her zaman kendisini geliştirmeye çalışacağını söyleyen Naruhito, "Ayrıca, devletin ve Japon halkının birliğinin sembolü olarak anayasaya göre hareket edeceğime ve sorumluluklarımı yerine getireceğime, bunu yaparken her zaman düşüncelerimi insanlara yöneltip onlarla birlikte hareket edeceğime yemin ederim" dedi.

Başbakan Abe’den mesaj
İmparator Naruhito’nun ardından söz alan Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise ülkenin ve Japonya halkının sembolü olarak yeni imparatora duyduğu saygıyı dile getirdi.
"Hızla değişen bir küresel dünyada, barışçıl, umut dolu ve gurur duyacağımız bir Japonya için şanlı bir geleceği sağlamaya kararlıyız" diyen Abe, "Ayrıca insanların yüreklerini birleştirdikleri ve kültürlerini geliştirdikleri bir çağ oluşturma konusunda da kararlıyız. Reiwa Döneminin barışçıl bir dönem olacağını ve imparatorluk ailesinin de bu döneme büyük katkı sunacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

İlklerin imparatoru
Bugün itibariyle imparator sıfatıyla tahtı resmi olarak devralan 59 yaşındaki İmparator Naruhito, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra doğan ilk imparator unvanını da elinde bulunduruyor. 200 yıldan fazla bir süredir ilk kez bir imparator tahtı kendi isteğiyle devrederken, yine modern Japonya tarihinde ilk kez görevden ayrılan ve tahtta oturan iki imparator aynı dönemde Japonya’da bulunuyor.

Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor Yarım asırdır Murat 124 sevdasından vazgeçilmiyor
Tarihi Murat Köprüsü'nü çöplerden temizledilerTarihi Murat Köprüsü'nü çöplerden temizlediler
Ramazan öncesi başkent camilerinde temizlik seferberliğiRamazan öncesi başkent camilerinde temizlik seferberliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kerimcan Durmaz'ın babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Kerimcan Durmaz'ın babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

Trump'tan Venezuela açıklaması

Trump'tan Venezuela açıklaması

ABD'den Rusya'yı açık açık uyardı: Sözünüzü tutun

ABD'den Rusya'yı açık açık uyardı: Sözünüzü tutun

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da feci kaza! Yaralılar var

Şanlıurfa'da feci kaza! Yaralılar var

Geçmişten günümüze 1 Mayıs afişleri

Geçmişten günümüze 1 Mayıs afişleri

1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahalesi! Gözaltılar var

Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahalesi!

Cudi Dağı'nda PKK'ya ait 3 katlı mağara imha edildi

Cudi Dağı'nda PKK'ya ait 3 katlı mağara imha edildi

İşçinin ve emekçinin bayramı '1 Mayıs'

İşçinin ve emekçinin bayramı '1 Mayıs'

2019 Yılı Fitre Bedeli Ne Kadar? Diyanet'in Fitre Miktarı Açıklaması Ne Kadar?

Ramazan orucu tutacaklar dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.