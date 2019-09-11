HABER

Japonya’da yeni kabine belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2019 12:37 | Son Güncelleme

Japonya’da Başbakan Şinzo Abe’nin kabine değişikliği kararının detayları belli oldu.Japonya’da Temmuz ayında gerçekleştirilen üst meclis seçimlerinde çoğunluğu korumasına rağmen sandalye kaybederek seçimde beklediği sonucu alamayan Liberal Demokrat Partili Başbakan Şinzo Abe’nin kabine değişikliği kararının detayları belli oldu.

Japonya’da Başbakan Şinzo Abe’nin kabine değişikliği kararının detayları belli oldu.
Japonya’da Temmuz ayında gerçekleştirilen üst meclis seçimlerinde çoğunluğu korumasına rağmen sandalye kaybederek seçimde beklediği sonucu alamayan Liberal Demokrat Partili Başbakan Şinzo Abe’nin kabine değişikliği kararının detayları belli oldu. Buna göre, Taro Aso Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak kalırken, Yoshihide Suga da Baş Kabine Sekreteri görevini sürdürdü. Sanae Takaichi, İçişleri ve Haberleşme Bakanı olarak kabinede yer bulurken, Katsuyuki Kawai Adalet Bakanı görevine getirildi.

Dışişlerine dikkat çeken isim
Trans-Pasifik ortaklığının ve Japonya-ABD ticaret ilişkilerinin baş müzakerecisi olarak uluslararası çevrelerde kendisine iyi bir yer edindiği belirtilen Toshimitsu Motegi Dışişleri Bakanı olurken, Koichi Hagiuda Eğitim, Kültür ve Teknoloji Bakanı görevine getirildi. Katsunobu Kato ise Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı olarak kabinede yer aldı.

İktidar ortağından tek bakan
İktidarın koalisyon ortağı Komeito Partisi’nin yeni kabinede yer alan tek üyesi olarak öne çıkan Kazuyoshi Akaba’nın Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı olduğu yeni kabinede, Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı görevini de Taku Eto üstlendi. Isshu Sugawara ise Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı oldu.

En genç bakan
Yeni Çevre Bakanı 38 yaşındaki Shinjiro Koizumi’nin 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde göreve gelen en genç üçüncü Bakanı unvanını elde ettiği kabine değişikliğinde, mevcut Dışişleri Bakanı Taro Kono ise Savunma Bakanı görevine getirildi.
Yeni kabine listesine göre, Kazunori Tanaka İmar Bakanı, Ryota Takeda polis teşkilatından sorumlu olan Ulusal Kamu Güvenliği Komisyonu Başkanı, Naokazu Takemoto Bilgi Teknolojileri Politikaları Bakanı, Yasutoshi Nishimura ise Ekonomik Kalkınmada Sorumlu Bakan oldu. Seigo Kitamura’nın Bölgesel Kalkınma Bakanı olarak yer aldığı listede Seiko Hashimotose ise 2020’de gerçekleştirilecek Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’ndan sorumlu bakan olarak kendine yer buldu.

Koşuya hemen başlamak için ikna edici nedenler!Koşuya hemen başlamak için ikna edici nedenler!
CHP'li Karaca: Kılıçdaroğlu'nun devam etmesinden onur duyarızCHP'li Karaca: Kılıçdaroğlu'nun devam etmesinden onur duyarız
MYP lideri Yılmaz: "Dünya ticaretinde dönen 90 trilyon dolardan payımızı almıyoruz"MYP lideri Yılmaz: "Dünya ticaretinde dönen 90 trilyon dolardan payımızı almıyoruz"

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

Diğer Haberler
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin o kararı iptal edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin o kararı iptal edildi

Bülent Turan: O annelere destek olmak sizi AK Partili yapmaz

Bülent Turan: O annelere destek olmak sizi AK Partili yapmaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar

CHP, Kılıçdaroğlu'na saldırının raporunu açıkladı

'Kalabalığın içine itildi!'

İSKİ Genel Müdürlüğü'ne Raif Mermutlu atandı

İmamoğlu'ndan İSKİ Genel Müdürlüğü'ne atama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.