Japonya’da yeni kabine belli oldu

Japonya’da Başbakan Şinzo Abe’nin kabine değişikliği kararının detayları belli oldu.

Japonya’da Temmuz ayında gerçekleştirilen üst meclis seçimlerinde çoğunluğu korumasına rağmen sandalye kaybederek seçimde beklediği sonucu alamayan Liberal Demokrat Partili Başbakan Şinzo Abe’nin kabine değişikliği kararının detayları belli oldu. Buna göre, Taro Aso Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak kalırken, Yoshihide Suga da Baş Kabine Sekreteri görevini sürdürdü. Sanae Takaichi, İçişleri ve Haberleşme Bakanı olarak kabinede yer bulurken, Katsuyuki Kawai Adalet Bakanı görevine getirildi.

Dışişlerine dikkat çeken isim

Trans-Pasifik ortaklığının ve Japonya-ABD ticaret ilişkilerinin baş müzakerecisi olarak uluslararası çevrelerde kendisine iyi bir yer edindiği belirtilen Toshimitsu Motegi Dışişleri Bakanı olurken, Koichi Hagiuda Eğitim, Kültür ve Teknoloji Bakanı görevine getirildi. Katsunobu Kato ise Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı olarak kabinede yer aldı.

İktidar ortağından tek bakan

İktidarın koalisyon ortağı Komeito Partisi’nin yeni kabinede yer alan tek üyesi olarak öne çıkan Kazuyoshi Akaba’nın Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı olduğu yeni kabinede, Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı görevini de Taku Eto üstlendi. Isshu Sugawara ise Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı oldu.