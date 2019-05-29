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Japonya’daki bıçaklı saldırıda kan donduran detaylar

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 10:26 | Son Güncelleme

Japonya’da 16 kişinin yaralandığı ve saldırgan dahil 3 kişinin öldüğü bıçaklı saldırının 20 saniyeden az sürdüğü ortaya çıktı.Japonya’nın başkenti Tokyo yakınlarında dün gerçekleştirilen ve 16 kişinin yaralandığı, saldırgan dahil 3 kişinin öldüğü bıçaklı saldırının detayları ortaya çıktı.

Japonya’da 16 kişinin yaralandığı ve saldırgan dahil 3 kişinin öldüğü bıçaklı saldırının 20 saniyeden az sürdüğü ortaya çıktı.
Japonya’nın başkenti Tokyo yakınlarında dün gerçekleştirilen ve 16 kişinin yaralandığı, saldırgan dahil 3 kişinin öldüğü bıçaklı saldırının detayları ortaya çıktı. Japon polisi, saldırı gerçekleştiren kişinin adının Ryuichi Iwasaki olduğunu belirledi.

20 saniyeden az sürmüş
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Kawasaki şehrindeki bir okulun yakınına giden saldırgan, çoğu ilkokul öğrencisi olan kurbanlara elindeki iki bıçakla saldırdı. İlk olarak Japonya Dışişleri Bakanlığı’nda çalıştığı belirlenen Satoshi Oyama’yı arkadan bıçakladığı belirtilen saldırganın, ardından etraftaki öğrencilere saldırarak 20 saniyeden az sürede 70 metre kadar ilerlediği belirlendi. Hanako Kuribayashi adlı bir öğrencinin de hayatını kaybettiği saldırının ardından, elindeki bıçağı kendi boynuna saplayan saldırganın kısa süre sonra hayatını kaybettiği kaydedildi. Polis, olay yerinde, saldırıda kullanılan 30 santimetrelik 2 ekmek bıçağı bulunduğunu duyurdu. Saldırının nedeni üzerine yürütülen soruşturma sürüyor.

Saldırganın eşinden açıklama
Olayın ardından kendisini de öldüren saldırgan Satoshi Oyama’nın eşi, salı gecesi avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Saldırganın eşi, Oyama’nın ani ölümünden üzüntü duyduğunu belirterek, olayın şoku nedeniyle söyleyecek bir şeyi olmadığını söyledi ve medyadan kendisi ile iletişim kurmamasını istedi.
Önce kurbanlarını sonra kendini öldürdü
Dün, Japonya’nın Kawasaki şehrinde elindeki bıçaklarla çevredekilere saldıran bir saldırgan iki kişinin ölümüne neden olmuş, saldırıda 16 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından, saldırgan elindeki bıçağı boynuna saplayarak kendini öldürmüştü.

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