Japonya'daki deprem

TOKYO (AA) - Japonya'nın Hokkaido bölgesinde meydana gelen şiddetli depremde ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 125 kişi yaralandı.

Japon yayın kuruluşu NHK ve Kyodo ajansı, ülkenin kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda ormanlık alanda çok sayıda toprak kaymasına neden olan depremde en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin kaybolduğunu ve 125 kişinin yaralandığını duyurdu.

Japonya Meteoroloji Ajansı da depremin daha önce 6,6 açıklanan büyüklüğünü 6,7 olarak güncelledi ve Tomakomai kentinin doğusunda 40 kilometre derinlikte meydana geldiğini kaydetti.

Depremin ardından Tomari nükleer santralinde 3 reaktör devre dışı kaldı ve acil durum jeneratörlerine bağlandı. Adada yaklaşık 3 milyon haneye elektrik verilemedi, hava alanları ve çok sayıda otoyol kapatıldı.

Yetkililer, bölgeye arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 25 bin asker ve diğer personelin gönderildiğini belirtti.

