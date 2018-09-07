Japonya'daki deprem

TOKYO (AA) - Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde dün meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Hokkaido Adası'ndaki ormanlık alanda çok sayıda toprak kaymasına neden olan depremde 7 kişinin daha cesedinin bulunduğunu, ölenlerin sayısının 16'ya çıktığını açıkladı.

350'den fazla kişinin yaralandığı depremde 26 kişinin halen kayıp olduğu belirtildi.

Toprak altında kaldığı sanılan kişileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

