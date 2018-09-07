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Japonya'daki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 08:50 | Son Güncelleme

Ölenlerin sayısı 16'ya çıktı

TOKYO (AA) - Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde dün meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Hokkaido Adası'ndaki ormanlık alanda çok sayıda toprak kaymasına neden olan depremde 7 kişinin daha cesedinin bulunduğunu, ölenlerin sayısının 16'ya çıktığını açıkladı.

350'den fazla kişinin yaralandığı depremde 26 kişinin halen kayıp olduğu belirtildi.

Toprak altında kaldığı sanılan kişileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hokkaido Adası Japonya

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