Japonya'daki deprem

TOKYO (AA) - Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde dün meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Hokkaido Adası'ndaki ormanlık alanda çok sayıda toprak kaymasına neden olan depremde 7 kişinin daha cesedinin bulunduğunu, ölenlerin sayısının 16'ya çıktığını açıkladı.
350'den fazla kişinin yaralandığı depremde 26 kişinin halen kayıp olduğu belirtildi.
Toprak altında kaldığı sanılan kişileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.
'Seri katil' Mehmet Ali Çayıroğlu 5 kişinin daha katil zanlısı çıktı
Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?
İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."
ABD'de yerel gazetede FETÖ makalesi! 'Kamptan gelen sesler endişe uyandırıyor'
ABD'den İdlib açıklaması: Kimyasal silah hazırlandığına dair kanıt var
Otobüsün mazotu bitti, yolculardan mazot parası istediler
Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para
Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
İcra memurları tarafından babasından alınan kız için karar verildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum