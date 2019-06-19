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Japonya'daki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 12:02 | Son Güncelleme

Yamagata açıklarında meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde 26 kişi yaralandı

Japonya'nın kuzeydoğusunda dün meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde en az 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kyodo ajansının haberinde Yamagata, Niigata ve Miyagi'de biri ağır 26 kişinin deprem sırasında yaralandığı belirtildi.

Japonya Meteoroloji Ajansının ilk olarak 6,8 büyüklüğünde olarak duyurduğu deprem daha sonra 6,7 olarak güncellendi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise yerin 12 kilometre altında kaydedilen depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıklamıştı.

Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı daha sonra kaldırılmıştı.

Niigata ve Yamagata'da depremin ardından 10 bin evde elektrik kesintisi yaşanmış, bazı hızlı tren servislerinde aksamalar olmuştu.

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deprem Japonya yaralı

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