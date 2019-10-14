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Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 40'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 10:19 | Son Güncelleme

Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 40'a yükseldi

Japonya'da hafta sonu 6 bölgede etkili olan Hagibis Tayfunu nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 40'a yükseldiği bildirildi.

Kyodo haber ajansının çeşitli kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Japonya'yı hafta sonu etkisi altına alan Hagibis Tayfunu'nun neden olduğu afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a çıktı.

Sivil savunma güçleri, polis ve itfaiye yetkilileri, tayfunun etkili olduğu bölgelerde 100'den fazla kişinin yaralandığını, kayıp 17 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, tayfun nedeniyle 17 bölgede 38 bin civarında kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Henüz evlerine dönemeyen kişilerin, afet mağdurları için tahsis edilen okul gibi yerlerde kalmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Tayfunun yol açtığı sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi, Tokyo ve civar bölgelerde hala 56 bin 800 haneye elektrik verilemediğini belirtti.

Tohoku Elektrik Enerjisi Şirketi de Miyagi, Iwate, Fukuşima ve Niigata'da 5 bin 600 evin elektriksiz kaldığını duyurdu.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, kabine üyelerine, yerel makamlardan talep beklemeden tayfundan etkilenen bölgelerdeki elektrik ve su sistemleri gibi altyapının bir an önce onarılması, gıda, su ve diğer malzemelerin tedarik edilmesi talimatını verdi.

- Ülke genelinde en az 56 heyelan meydana gelmişti

Meteoroloji birimi, Hagibis'in son 60 yılın en şiddetli tayfunu olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Başta başkent Tokyo olmak üzere Gunma, Saitama, Kanagava, Yamanaşi, Nagano ve Şizuoka vilayetlerinde acil durum ilan edilmişti.

Cumartesi günü başlayan ve hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfun nedeniyle ülke genelinde en az 56 heyelan meydana gelmiş, aşırı yağışlar nedeniyle Japonya'nın Honshu Adası'nda 6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerilmişti.

Altyapı Bakanlığı, dün, ülke genelinde Hagibis Tayfunu nedeniyle toprak setleri yıkılan nehir sayısının 21 olduğunu duyurmuştu.

Kabine Sekreteri Yoşihide Suga da dün sabah itibarıyla ülkede 376 bin haneye elektrik, 14 binine de su verilemediğini bildirmişti.

Başkent Tokyo ve çevresindeki tren seferleri ve uçuşların büyük çoğunluğu bugüne kadar iptal edilmişti.

Hükümet, cumartesi 6 bölgeyi vuran ve dün itibarıyla etkisini azalan Hagibis Tayfunu nedeniyle 27 bin askerin ve diğer ekiplerin, kurtarma operasyonlarında görevlendirildiğini açıklamıştı.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, dün hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından kurtarma çalışmalarına sivil savunma, sahil güvenlik personeli ve itfaiye görevlilerinin yanı sıra 110 bin polis memurunun katıldığını belirterek, "Su altındaki evlerde kalanların kurtarılması ve kayıpların bulunması için azami çaba gösterilmeli." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hagibis tayfunu Japonya

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