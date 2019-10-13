HABER

Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nun vurduğu bölgelerde kurtarma çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 17:15 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Abe Şinzo: - "Su altındaki evlerde kalanların kurtarılması ve kayıpların bulunması için azami çaba gösterilmeli" - Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 26 oldu

TOKYO (AA) - Japonya'da dünden bu yana 6 bölgede etkili olan Hagibis Tayfunu'nun vurduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı Abe Şinzo, hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından kurtarma çalışmalarına sivil savunma, sahil güvenlik personeli ve itfaiye görevlilerinin yanı sıra 110 bin polis memurunun katıldığını belirterek "Su altındaki evlerde kalanların kurtarılması ve kayıpların bulunması için azami çaba gösterilmeli." dedi.

Kurtarma görevlilerinin ve diğer yetkililerin açıklamalarına dayandırılan haberde, tayfunun etkili olduğu bölgelerde 26 kişinin öldüğü, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı ve kayıp 21 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Ölenler arasında bulunan 77 yaşındaki bir kadının, Fukuşima ilinde düzgün bağlanmaması nedeniyle helikopterle kurtarılırken yaklaşık 40 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Dün gece Tokyo Körfezi'nde batan Panama bandıralı kargo gemisinin 12 kişilik mürettebatından 4'ünün bu sabah kurtarıldığı ancak 2'sinin daha sonra yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Bu arada mahsur kalan kişilere ulaşılması için afet bölgelerine helikopter ve kurtarma botları sevk edildi.

Hagibis Tayfunu nedeniyle görevlendirilen 27 bin askerin ve diğer ekiplerin, Çikuma Nehri'nin toprak setinin yıkılması sonucu bölgede mahsur kalan 360 kişiyi kurtarmaya çalıştığı kaydedildi.

Altyapı Bakanlığı, ülke genelinde Hagibis Tayfunu nedeniyle toprak setleri yıkılan nehir sayısının 21 olduğunu duyurdu.

Kabine Sekreteri Yoşihide Suga da bu sabah itibarıyla ülkede 376 bin haneye elektrik, 14 binine de su verilemediğini bildirdi.

Hagibis'in bugün etkisini azaltıp Japon takımadalarından uzaklaşması bekleniyor.

Dün başlayan ve hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfun nedeniyle ülke genelinde en az 56 heyelan meydana gelmiş, aşırı yağışlar nedeniyle Japonya'nın Honshu Adası'nda dün 6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerilmişti.

Başkent Tokyo ve çevresindeki tren seferleri ve uçuşların büyük çoğunluğu yarına kadar iptal edilmişti. Ülkede birçok tren seferi yeniden başlatılırken, Japon Hava Yolları ve All Nippon Hava Yolları, birçok uçuşun yarından itibaren normal seyrinde yapılmasının beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji birimi, Hagibis'in son 60 yılın en şiddetli tayfunu olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Başta başkent Tokyo olmak üzere Gunma, Saitama, Kanagava, Yamanaşi, Nagano ve Şizuoka vilayetlerinde acil durum ilan edilmişti.

PARTNERBu besinler hormonları bozuyorBu besinler hormonları bozuyor
Foça'da ekim ayının ortasında deniz keyfiFoça'da ekim ayının ortasında deniz keyfi
Mehmetçik için kurban kesilip, dua edildiMehmetçik için kurban kesilip, dua edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hagibis tayfunu Japonya

En Çok Okunan Haberler

Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine AK Parti'den tepki

Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine AK Parti'den tepki

Teröristbaşı Karayılan koalisyon ülkelerine çağrı yaptı

Teröristbaşı Karayılan koalisyon ülkelerine çağrı yaptı

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bakan'dan annelere mali yardım açıklaması

Bakan'dan annelere mali yardım açıklaması

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teröristler kampta yangın çıkararak DEAŞ'lı terörislerin kaçmasını sağladı

'PKK, DEAŞ'lı teröristlerin kaçmasını sağladı'

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa'ya 'PKK' çağrısı!

Dışişleri'nden Avrupa'ya çağrı!

Tel Abyad'ın doğusundaki PKK/YPG'nin paçavraları indirildi

Dikkat çeken görüntü! Hepsi indirildi

Kürt Şahinleri timi yola çıktı: Zulmü bitireceğiz

Kürt Şahinleri timi yola çıktı: Zulmü bitireceğiz

Roket ve havanlı saldırılar sonrasında Nusaybin'den taşınmalar başladı

Saldırılar sonrasında taşınmalar başladı!

81 ilde 'yasa dışı bahis', 'kumar' ve 'narkotik' operasyonu! 45 binin üzerinde personel katıldı

81 ilde dev operasyon! 45 binin üzerinde personel katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.