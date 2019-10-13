Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nun vurduğu bölgelerde kurtarma çalışmaları sürüyor

TOKYO (AA) - Japonya'da dünden bu yana 6 bölgede etkili olan Hagibis Tayfunu'nun vurduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı Abe Şinzo, hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından kurtarma çalışmalarına sivil savunma, sahil güvenlik personeli ve itfaiye görevlilerinin yanı sıra 110 bin polis memurunun katıldığını belirterek "Su altındaki evlerde kalanların kurtarılması ve kayıpların bulunması için azami çaba gösterilmeli." dedi.

Kurtarma görevlilerinin ve diğer yetkililerin açıklamalarına dayandırılan haberde, tayfunun etkili olduğu bölgelerde 26 kişinin öldüğü, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı ve kayıp 21 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Ölenler arasında bulunan 77 yaşındaki bir kadının, Fukuşima ilinde düzgün bağlanmaması nedeniyle helikopterle kurtarılırken yaklaşık 40 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Dün gece Tokyo Körfezi'nde batan Panama bandıralı kargo gemisinin 12 kişilik mürettebatından 4'ünün bu sabah kurtarıldığı ancak 2'sinin daha sonra yaşamını yitirdiği ifade edildi.