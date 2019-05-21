Japonya’daki havaalanında korkutan hata

Japonya’daki Fukuoka Havaalanı binasının bazı kapı giriş kodları yanlışlıkla yerel medya kuruluşlarına gönderildi.

Japonya’nın Fukuoka Havaalanı’nın idare biriminde çalışan yetkiler, güvenlik kaygısına neden olan bir hataya imza attı. Havaalanı binasındaki bazı kapıların giriş kodları, havaalanı terminalinde bulunan mağaza ve işletmeler yerine yanlışlıkla yerel medya kuruluşlarına gönderildi. Yanlış gönderime faks numaraları ile ilgili bir hatanın sebep olduğu öğrenilirken, kodların havaalanındaki işletmelere gönderilmek istenme nedeninin ise önümüzdeki ay Fukuoka şehrinde gerçekleştirilecek G20 maliye bakanları ve merkez bankası yöneticileri toplantısı kapsamında alınan ön güvenlik önlemleri olduğu belirtildi.

Güvenlik riski yok

Havaalanı yetkilileri, yanlış adrese gönderilen kapı giriş kodlarının güvenlik açığı doğurmadığını belirtti. Yanlış gönderime konu olan giriş kapılarının güvenlik sınırlılığı bulunan bölgelere bağlı olmadığı vurgulanırken, medya kuruluşlarına ulaşan şifrelerin daha sonra tedbir amaçlı yeniden değiştirildiği kaydedildi.

