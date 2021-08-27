Japonya’daki Moderna Kontaminasyonunun Nedeni Bulundu

Amerikan biyoteknoloji firması Moderna'nın ürettiği Corona virüsü aşılarının bir kısmında kontaminasyon tespit edildiği Japonya'da kamu yayın kurumu NHK, Sağlık Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberinde, kontaminasyona metal parçacıklarının neden olduğuna inanıldığını bildirdi.

Japonya, Perşembe günü, ülke çapında 863 aşı merkezine dağıtılan 1 milyon 630 bin doz Moderna aşısının kullanımını, dağıtıcı firma Takeda'nin bazı aşı şişelerinde kontaminasyon tespit edildiği haberleri almasının ardından durdurdu.

NHK'in Sağlık Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre aşı şişeleri içindeki parçacıkların mıknatısa tepki göstermesi, metal olmalarından şüphelenilmesine yol açtı. Moderna, kontaminasyonu "parçacıklarla ilgili" olarak tanımladı ve bu durumun, aşının güvenlik ya da etkinliği açısından bir sorun oluşturmadığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili, kontaminasyona yol açan maddenin içeriğinin doğrulanmadığını söyledi. Dağıtıcı firma Takeda, Reuters haber ajansının konuya ilişkin açıklama talebine yanıt vermedi.

Moderna aşısıyla ilgili bu gelişme, özellikle gençleri aşı olmaya ikna etmekte zorlanan Japonya'nın kitlesel aşılama programı önünde yeni bir engel oluşması anlamına geliyor.

Japonya'da Cuma günü sekiz bölge daha acil durum kapsamına alındı. Bu durum, Japonya nüfusunun yüzde 80'inin Corona kısıtlamalarına tabi tutulması anlamına geliyor. Hükümet, Perşembe günü yaklaşık 25 bin yeni enfeksiyon vakası tespit edildiğini, ağır hasta sayısının rekor düzeyde artarak 2 bine çıktığını açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı, Moderna aşısı yapılmasını durdurmanın önlem olarak atılan bir adım olduğunu bildirdi. Ancak bazı Japon firmaları, işyerlerinde başlattıkları aşılama programlarını askıya aldı. Avrupa İlaç Dairesi de kontaminasyonla ilgili soruşturma başlattı.

Havayolu firması ANA, ilave Moderna aşısı tedarik ettiğini, iki günlük bir aradan sonra Cumartesi gününden itibaren işyeri aşılama programına tekrar başlayacağını açıkladı.

Moderna'nın ABD dışındaki piyasalarda kullanılan aşılarını şişeleyen İspanyol ilaç firması Rovi, kontaminasyonun, imalat bandındaki bir sorundan kaynaklanabileceğini bildirdi. Bir firma sözcüsü, konunun soruşturulduğunu söyleyerek daha fazla bilgi vermedi.

Moderna, şüpheli imalat bandında ve yanındaki iki bantta üretimi durdurdu.

Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili, Japonya'da kontaminasyon tespit edilen aşı dozlarının kaçının yapıldığını doğrulamanın ”zaman alacağını” söyledi. Kyodo News, belediyelerden aldığı verilerle yaptığı hesaplamaya dayanarak en az 176 bin doz aşının yapılmış olabileceğini bildirdi.

Reuters'a göre Japonya nüfusunun yüzde 54'ü en az bir doz aşı oldu. Aşılama programından sorumlu hükümet yetkilisi Taro Kono, kontaminasyon meselesinin, hükümetin Japonya'daki yetişkin nüfusu Kasım ayına kadar tam olarak aşılama hedefi üzerinde olumsuz etki yaratmamasını beklediğini söyledi.

