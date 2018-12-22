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Japonya'daki son afetler ve risk yönetimi semineri yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 14:09 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Japonya ve JICA iş birliği ile 'Japonya'da Yaşanan Son Afetler ve Afet Risk Yönetimi' semineri düzenledi.

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Japonya ve JICA iş birliği ile 'Japonya'da Yaşanan Son Afetler ve Afet Risk Yönetimi' semineri düzenledi. Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen seminerde deprem öncesinde, sonrasında yapılması gerekenler ve risk yönetimi ele alındı. Üniversitenin Yapı Kulübü tarafından gerçekleştirilen seminere, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Başkanı Takehiro Yasui, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, Mimarlık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ali Rıza Parsa, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. "YAŞAMIMIZI DEPREM ÜZERİNE KURMALIYIZ" Semineri düzenleme hedeflerini anlatan Doç. Dr. Ali Rıza Parsa, "Seminerde deprem konusunda dünya ülkelerindeki tecrübelerini bize anlatacak. Öğrencilerin deprem konusunda bilinçlenmelerini hedefledik. Depremin daha fazla üzerinde durmalarını istedik. Ülkemiz deprem bölgesinin üzerinde o yüzden depremi hayatımızda her zaman var olan bir olgu olarak kabul etmek zorundayız. Yaşamımızı bunun üzerine kurmalıyız" dedi. DOĞAL AFETLERDE HÜKÜMETLERİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİ Son dönemde afet risklerinin azaltılmasının kendileri için öncelikli hale geldiğini belirten JICA Türkiye Başkanı Takehiro Yasui, "Afet anında insanlara yardım etmek önemli ama daha çok odaklandığımız konu afet öncesinde ne gibi çalışmaların yapılması gerektiği. Burada hükümetlerin rolü çok önemli. Öncesinde afetlerle ilgili planlamayı hükümetin yapması gerekiyor. Alt yapıyı buna göre teşkil edip insanların hayatını kurtarması lazım. Vatandaşlara da bu yönde eğitim verilmesi önemli. İnsanların da kendileri için önceden hazırlıklı olması gerekiyor" diye konuştu. AFET ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER Afet öncesinde alt yapıların önemine değinen Yasui,"Afet öncesinde önemli olan elektrik, su temini için gerekli alt yapıların tespit edilmesi ve açık tutulması gereken yollar hangileri bunların belirlenmesidir. Toplanma noktalarının ve öncelikli olarak afetlerde korunması ve muhafaza edilmesi gereken alt yapılar belirlenmelidir. Ancak Türkiye bu perspektifle afet risklerinin yönetimi konusunda yön belirleyebilir" ifadelerini kullandı. JAPONYA'DA AFETLERDE ÖNCELİK GIDA Türkiye ve Japonya'nın afetler konusunda ortak noktaları olduğunu söyleyen Yasui, "Japonya'da biz afet anında gıdaya erişimimizin güç olacağı ihtimalinden hareketle evimizde afet esnasında kullanacağımız su gibi gıda malzemelerin yanımızda bulunduruyoruz. Birde afet olduktan sonra sığınak alanı neresiyse orada insanlar ellerindeki imkanlar çerçevesinde birbirlerine yardımcı olmaya çalışıyor" dedi.

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