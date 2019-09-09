HABER

Japonya’daki tayfunda 1 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 12:54 | Son Güncelleme

Japonya’yı vuran Faxai Tayfunu nedeniyle 1 kişinin öldüğü, en az 41 kişinin yaralandığı açıklandı.Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresindeki eyaletlerde bu sabah etkili olan ve hayatı felç eden Faxai Tayfunu’nun ardından, felaketin bilançosu netleşmeye başladı.

Japonya’daki tayfunda 1 kişi öldü

Japonya’yı vuran Faxai Tayfunu nedeniyle 1 kişinin öldüğü, en az 41 kişinin yaralandığı açıklandı.
Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresindeki eyaletlerde bu sabah etkili olan ve hayatı felç eden Faxai Tayfunu’nun ardından, felaketin bilançosu netleşmeye başladı. İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Yangına neden oldu
Chiba Eyaleti’nde şiddetli rüzgar bir barajın yüzeyindeki güneş panellerinde yangın çıkmasına neden oldu. Ayrıca dağlık alanda bulunan iki verici kulesinin de rüzgar nedeniyle yıkıldığı öğrenildi. Tokyo elektrik dağıtım şirketi, yerel saatle 15.00 itibariyle 800 bin hanenin halen elektriksiz olduğunu bildirdi.

Ulaşımı felç etti
Gün boyunca demiryolu başta olmak üzere tüm ulaşım kanallarında aksamalara neden olan tayfun nedeniyle, tren seferleri öğleye dek yapılamadı. Pazartesi iptal edilen uçuş sayısı da 160 olarak açıklandı. Gün boyu aksamaların yaşandığı hızlı tren seferleri ise öğleden sonra normale dönmeye başladı.

Japonya’daki tayfunda 1 kişi öldü

Japonya’daki tayfunda 1 kişi öldü

PARTNERSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyolarıSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyoları
Sultangazi’de minibüse sahte içki baskınıSultangazi’de minibüse sahte içki baskını
İki hafta önce evlendi, bıçaklı kavgada öldü (2)İki hafta önce evlendi, bıçaklı kavgada öldü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.