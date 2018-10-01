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Japonya'daki Trami Tayfunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 12:20 | Son Güncelleme

Tayfunda 2 kişi öldü, 150 kişi yaralandı

Japonya'yı dün etkisi altına alan Trami Tayfunu'nda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.

Kyodo ajansının haberine göre, yerel yetkililer, Tottori bölgesinde meydana gelen heyelanda 1 kamyon şoförünün toprak altında kalarak yaşamını yitirdiğini, Yamanashi bölgesinde de 1 kişinin nehirde ölü bulunduğunu belirtti.

Tayfun nedeniyle 150 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşan yetkililer, dün Miyazaki'de bir drenaj borusundaki suya kapılan 60 yaşlarındaki kadının kayıp olduğunu kaydetti.

Japonya Meteoroloji Ajansı, başkent Tokyo'nun merkezini şiddetli biçimde etkileyen tayfunun, Honshu bölgesinin doğu ve kuzey kesimlerine doğru ilerlediğini belirtti.

Başkentteki büyük tren istasyonlarında, bir önceki günden bu yana devam eden sefer iptalleri nedeniyle aşırı yoğunluk oluştu.

Keio Hattı'nda bir tren, demiryoluna çökmüş duvara çarptı. Trendeki 70 yolcudan hiçbiri zarar görmedi.

Japon Hava Yolları ve All Nippon Airways (ANA) havayolu şirketi 180'den fazla uçuşunu iptal etti.

Tokyo ve civarında yaklaşık 450 bin haneye elektrik verilemezken, ülkenin orta kesimlerinde 860 bin, kuzeydoğusu ve Niigata bölgesinde 57 bin hane elektriksiz kaldı.

Hachioji şehrinde rüzgarın saatteki hızının 164 kilometreye kadar çıktığını belirten yetkililer, tayfunun sabah saatlerinde Hokkaido bölgesindeki Cape Erimo Burnu'nun yaklaşık 130 kilometre uzağında saatte 95 kilometre hızla ilerlediğini ifade etti.

Yangın ve Afet Yönetimi Ajansı, dün, ülke genelindeki 23 bölgede 3,8 milyondan fazla kişi için tahliye emri ve uyarı verildiğini duyurmuştu.

Tayfun nedeniyle pek çok demiryolu ve havayolu şirketinin, dün ülkenin çeşitli yerlerinde yüzlerce seferini iptal ettiği ve 100 binden fazla yolcunun mağdur olduğu bildirilmişti.

Osaka'daki Japonya Universal Stüdyoları da dün tayfun nedeniyle tema parkını ziyarete kapatmıştı.

Japonya'yı 4 Eylül'de etkisi altına alan ve son 25 yılın en şiddetlisi olarak nitelendirilen Jebi Tayfunu'nda 11 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya Trami tayfunu

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