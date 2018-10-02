Japonya'daki Trami tayfunu

Japonya'yı pazar günü etkisi altına alan Trami tayfununda ölü sayısı 4'e yükseldi, 200 kişi yaralandı.
Kyodo ajansının haberine göre, yetkililer tayfun nedeniyle Yamanaşi, Şiga, Kyoto ve Tottori bölgelerinde 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 200 kişinin yaralandığını belirtti.
Ülke genelinde yaklaşık 1 milyon haneye elektrik verilemiyor.
Başkent Tokyo'da tren seferlerinin iptal edilmesinin 910 bin kişiyi etkilediği ifade edildi. Öte yandan ülkede çok sayıda uçuş iptal edildi.
Yangın ve Afet Yönetimi Ajansı, ülke genelindeki 23 bölgede 3,8 milyondan fazla kişi için tahliye emri ve uyarı verildiğini duyurmuştu.
Japonya'yı 4 Eylül'de etkisi altına alan ve son 25 yılın en şiddetlisi olarak nitelendirilen Jebi tayfununda 11 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.
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