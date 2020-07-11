Japonya’daki Üste ABD Askerleri Arasında Corona Salgını

ABD’nin Florida eyaletinde de yetkililerin verdiği bilgiye göre, sadece Cumartesi günü virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 96. Geride kalan haftanın verileri değerlendirildiğinde, eyalette Corona virüsünden günde ortalama 71 kişi hayatını kaybediyor. Üç hafta öncesinde Florida’da bu sayı 30’du. Eyalette Cumartesi günü bildirilen yeni vaka sayısı da 9 bin 960.

Üste büyük bir salgın endişesi yaşanırken, Vali Denny Tamaki basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ‘’ABD ordusunun virüse karşı yeterli önlemleri aldığı konusunda güçlü şüphelerimiz var’’ dedi.

Japonya’nın güneyindeki Okinawa adasında bulunan iki askeri üste onlarca Amerikan askerinin Corona virüsüne yakalandığı açıklandı. Japon yetkililere göre, Amerikalı askeri yetkililer virüse yakalanan askerlerin tam sayısının açıklanmamasını istedi.

Corona virüsü vakalarının 3 milyona ulaştığı ABD’nin Florida eyaletinde bir hafta içinde virüs yüzünden yaklaşık 500 kişi hayatını kaybetti. Japonya’nın Okinawa adasındaki askeri üslerde çok sayıda Amerikan askerinin virüse yakalandığı belirtildi.

Ülkede salgının merkez üssü konumundaki Johannesburg’da gönüllü olarak bir hastanede görev yapan sağlık uzmanına göre, özel şirketler ve şahıslar çok sayıda satın aldığı için, Corona hastalarının tedavisinde kullanılan oksijen saflaştırıcı cihazlarının sayısı yetersiz.

Güney Afrika’da da son iki hafta içinde vaka sayıları iki katına yükselerek 250 bine ulaştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, pozitif vaka oranının yüksek olduğu eyaletlerde, halkın test edilmesi ve filyasyon çalışmalarının hızlandırılmasını istedi.

Ülkede Cumartesi günü bir gün içinde 27 bin 114 yeni vakayla da rekor artış gözlemlendi.

Dünyada da Corona virüsü vakalarının hızla arttığı ülkelerden biri Hindistan. Ülkedeki toplam vaka sayısı yalnızca dokuz gün içinde 600 binden 800 bine yükseldi.

Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott Cuma günü yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ‘’Pozitif çıkanların sayısı arttıkça durum daha da kötüye gidecek’’ dedi.

Teksas eyaletinde de hastanede tedavi gören hastaların sayısı ilk kez 10 bini aştı.

Teksas valisi: ‘’Durum daha da kötüye gidecek’’

Fransa’da yolculardan maske takmalarını istediği için dövülen otobüs şoförü hayatını kaybetti

Fransa’nın güneyindeki Bayonne’da 5 Temmuz günü dört yolcudan maske takmasını istediği için dövülen bir otobüs şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ölen otobüs şoförünün eşiyle görüşmesi için Cumartesi günü İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’i bölgeye gönderdi.

Otobüs şoförünün eşi Veronique Monguillot’yu ziyaret eden Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, ‘’Otobüs şoförü yalnızca işini yapıyordu. Sabah evinden çıktı ve bir daha evine gelemedi. Ardında da dul bir eş ve üç öksüz çocuk bıraktı’’ dedi.

Monguillot da bakanla yaptığı görüşmenin ardından, ‘’Masaya yumruğumuzu vurmalıyız. Böyle bir şey bir daha yaşanmamalı. Barbarca bir saldırı. Normal değil. Bu katliamı durdurmalıyız’’ şeklinde konuştu.

Bayonne savcılığından yapılan açıklamaya göre Monguillot, Corona virüsü salgını sebebiyle toplu taşıma araçlarında zorunlu olduğu için, otobüse binen dört yolcudan maske takmalarını istedi. Ancak hakarete maruz kalan otobüs şoförü araçtan indirilerek darp edildi, tekmelendi.

Olayla ilgili olarak dört kişi gözaltında.

