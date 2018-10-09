TOKYO (AA) - Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik ihlallerle ilgili çözüm yolunun, güvenilir bir soruşturma olduğunu belirtti.

Japonya Başbakanı Abe, başkent Tokyo'da bulunan Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Myanmar'daki demokrasinin geliştirilmesi çabalarına destek vereceğini söyledi.

Abe, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşü için uygun bir ortam oluşturma çabalarını artırma çağrısında bulundu.

Japonya'nın, Arakanlı Müslümanlar ile ilgili meselenin çözümüne destek vereceğini sözlerine ekleyen Abe, "Bağımsız bir heyet tarafından yürütülecek güvenilir bir soruşturma özellikle önemli." dedi.

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Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.