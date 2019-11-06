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Japonya'dan Avusturya'daki sergiye "Fukuşima" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 11:39 | Son Güncelleme

Japonya'dan Avusturya'daki sergiye "Fukuşima" tepkisi

Japonya Büyükelçiliği, Avusturya'da iki ülke arasındaki ilişkilerin 150'nci yılı münasebetiyle düzenlenen sergi için verdiği onayı geri çekti.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'nın Viyana Büyükelçiliği, sergilenen bazı eserlerin sosyal ve siyasi bağlamda uygunsuz olduğunu ileri sürerek "Sınırsız Japonya" isimli sergi için verdiği onayı geri çektiğini açıkladı.

Avusturya Dışişleri Bakanlığının da katkılarıyla düzenlenen sergide, 2011 yılındaki Fukuşima nükleer kazasını temsilen sergilenen, Japonya bayrağında yer alan yükselen güneş sembolünün radyasyon koruyucu elbiseden aşağıya doğru akar şekilde resmedildiği bir çalışmanın Japonya'nın tepkisini çektiği belirtildi.

Bir diğer tepkiye yol açan çalışmanın da Japonya Başbakanı Abe Şinzo'yu canlandıran bir kişinin, savaş dönemi işlenen suçlardan dolayı Çin ve Güney Kore'den özür dilediği bir konuşmasının yer aldığı video gösteriminin olduğu ifade edildi.

Japonya Büyükelçiliği, yetkililerin sergiyi ziyaret ettikten sonra bu etkinliğin iki ülke arasındaki ilişkilere ve dostluğun gelişmesine katkı sağlamayacağı sonucuna vardıklarını ve onaylarını geri çektiklerini bildirdi.

Eylül ayı sonunda başlayan ve 24 Kasım'a kadar devam edecek olan etkinliğin, bundan sonraki sürecinde ilişkilerin 150'nci yılını temsil eden resmi logo olmaksızın devam etmesi bekleniyor.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Olayda santraldeki 4 nükleer reaktöründen 3'ü zarar görmüş, çevrede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avusturya Japonya sergi

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