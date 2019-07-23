Japonya'dan Güney Kore ve Rusya'ya protesto

Japonya, Güney Kore ile Rusya arasında "Japon Denizi'nde ihtilaflı Liancourt Adaları çevresinde hava sahasını ihlal" iddiasıyla yaşanan askeri gerginlik nedeniyle her iki ülke yönetimine protesto notası verdi.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Japonya Kabine Sekreteri Yoşihide Suga, yaptığı açıklamada, Rus uçaklarının takım adalar üzerinde uçarak Japon hava sahasını ihlal etmesini protesto ettiklerini belirtti.

Suga, bölgede egemenlik iddia eden Güney Kore'nin de tek taraflı ilan ettiği "Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi'ni (ADIZ) ihlal ettiği" suçlamasıyla uçaklara ateş açmasının "kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

Her iki ülkeye diplomatik kanallardan protesto notaları verildiğini bildiren Suga, böyle bir hadisenin bir daha tekrarlanmaması uyarısında bulundu.

- 3 Rus savaş uçağına ateş açıldığı duyurulmuştu

Güney Kore Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde ADIZ'ın ilan ettiği bölgeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 Rus savaş uçağına ateş açtığını duyurmuştu.

Güney Kore'nin kontrolündeki Seul yönetiminin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdıkları takımadalar, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.