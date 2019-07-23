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Japonya'dan Güney Kore ve Rusya'ya protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 14:10 | Son Güncelleme

Tokyo yönetimi, "Japon Denizi'nde ihtilaflı Liancourt Adaları çevresinde hava sahasını ihlal" iddiasıyla yaşanan gerginlik nedeniyle Güney Kore ve Japonya'ya protesto notası verdi

Japonya, Güney Kore ile Rusya arasında "Japon Denizi'nde ihtilaflı Liancourt Adaları çevresinde hava sahasını ihlal" iddiasıyla yaşanan askeri gerginlik nedeniyle her iki ülke yönetimine protesto notası verdi.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Japonya Kabine Sekreteri Yoşihide Suga, yaptığı açıklamada, Rus uçaklarının takım adalar üzerinde uçarak Japon hava sahasını ihlal etmesini protesto ettiklerini belirtti.

Suga, bölgede egemenlik iddia eden Güney Kore'nin de tek taraflı ilan ettiği "Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi'ni (ADIZ) ihlal ettiği" suçlamasıyla uçaklara ateş açmasının "kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

Her iki ülkeye diplomatik kanallardan protesto notaları verildiğini bildiren Suga, böyle bir hadisenin bir daha tekrarlanmaması uyarısında bulundu.

- 3 Rus savaş uçağına ateş açıldığı duyurulmuştu

Güney Kore Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde ADIZ'ın ilan ettiği bölgeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 Rus savaş uçağına ateş açtığını duyurmuştu.

Güney Kore'nin kontrolündeki Seul yönetiminin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdıkları takımadalar, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Japonya, Güney Kore'nin kontrolündeki ada grubunda 11 yıldır hak iddia ediyor.

- Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.

Tanımlama bölgesi, ülkenin hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarılıyor.

Tarihteki ilk ADIZ, ABD Başkanı Harry Truman tarafından Kore Savaşı'nın başlamasının ardından, ulusal acil durum düzenlemeleri kapsamında Aralık 1950'de ABD hava sahası için ilan edilmişti.

Dünyada 20'ye yakın ülkede, ADIZ hava sahası tanımı bulunuyor.

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ADIZ Güney Kore hava savunma ve tanımlama bölgesi Japonya Liancourt Kayalıkları protesto notası Rusya Takeşima Adaları

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