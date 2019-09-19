HABER

Japonya’dan İngiltere’ye Brexit çağrısı: "Anlaşmasız Brexit’e hayır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2019 09:23 | Son Güncelleme

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab’a "anlaşmasız Brexit’e hayır" çağrısında bulundu.Japonya’nın geçen hafta göreve başlayan yeni Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile telefonda görüştü.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab’a "anlaşmasız Brexit’e hayır" çağrısında bulundu.
Japonya’nın geçen hafta göreve başlayan yeni Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile telefonda görüştü. Görüşmenin İngiltere’nin isteği üzerine gerçekleştiği belirtilirken Motegi’nin mevkidaşı Raab’a, "Anlaşmasız Brexit’e hayır" çağrısı yaptığı öğrenildi. Japon firmalarının Avrupa’daki ekonomik faaliyetlerini sürdürmenin ve Brexit kararının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmenin önemli olduğunu belirten Motegi, olası Brexit senaryolarında Tokyo’nun, Avrupa Birliği (AB) ile anlaşmaya varılarak gerçekleştirilecek bir çıkış umut ettiğini dile getirdi.
Raab, ise Brexit konusunda Londra’nın makul çıkış yolları aradığını ve Avrupa’daki Japon işletmeleri üzerinde olumsuz bir etki oluşturmamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kuzey Kore için işbirliği
Telefon görüşmesinde Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması konusu da gündeme gelirken Toshimitsu ve Raab’ın bu konuda yürütülen çabalara yönelik işbirliğine devam etme konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi. Raab, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorununun çözümü konusunda Japonya’ya destek verdiklerini de ekledi.

PARTNER Tüylerin altından bakın ne çıktı Tüylerin altından bakın ne çıktı
Pompeo ve Veliaht Prens Selman ‘Aramco’ saldırısını görüştüPompeo ve Veliaht Prens Selman ‘Aramco’ saldırısını görüştü
MHP Antalya İl Başkanlığına Hilmi Durgun getirildiMHP Antalya İl Başkanlığına Hilmi Durgun getirildi

En Çok Okunan Haberler

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Tartıştığı eşi ve oğluna dehşeti yaşattı! Önce fiziksel şiddet sonra kurşun

Tartıştığı eşi ve oğluna dehşeti yaşattı! Önce fiziksel şiddet sonra kurşun

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Diğer Haberler
MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy görevinden istifa etti

MHP'de deprem! İl Başkanı istifa etti

Esad ile üst düzey görüşme olacak mı? AK Parti'den açıklama

Esad ile üst düzey görüşme olacak mı? AK Parti'den açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti 'erken seçim' iddialarına noktayı koydu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan destek sözü

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan destek sözü

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Son dakika! Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.