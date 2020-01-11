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  4. Japonya’dan internet bağımlılığına karşı önlem

Japonya’dan internet bağımlılığına karşı önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 11:23 | Son Güncelleme

Japonya’da bir yerel meclis, çocukların internet ve oyun bağımlılığından korunmasına yönelik telefon ve bilgisayarlara erişimin kısıtlanmasını amaçlayan bir karar tasarısı hazırladı.Japonya’nın Kanagawa eyaletindeki bölgesel meclis, çocukları internet ve oyun bağımlılığından korumak için ilginç bir karar tasarısına imza attı.

Japonya’da bir yerel meclis, çocukların internet ve oyun bağımlılığından korunmasına yönelik telefon ve bilgisayarlara erişimin kısıtlanmasını amaçlayan bir karar tasarısı hazırladı.
Japonya’nın Kanagawa eyaletindeki bölgesel meclis, çocukları internet ve oyun bağımlılığından korumak için ilginç bir karar tasarısına imza attı. 18 yaş altı çocukların bilgisayar, telefon ve internet kullanımını hafta içi 60, hafta sonu ve resmi tatillerde ise 90 dakika ile sınırlamayı hedefleyen karar tasarısına göre, ilkokul ve ortaokul öğrencileri saat 21.00, lise öğrencileri ise saat 22.00 sonrasında mobil cihazlara ve internete erişemeyecek. Kısıtlamalar, bilgisayar ya da internetin ders için kullanılması durumunda ise esnetilebilecek.

Amaç, ceza değil teşvik
Kabul edilmesi halinde herhangi bir cezai yaptırım içermeyeceği belirtilen karar, çocukların bilgisayar ve internet kullanımı konusunda bir çerçeve belirleyip ebeveynleri kurallara uymaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Taslak karar hakkında kamuoyu görüşlerini aldıktan sonra Şubat ayında taslağı oylamaya sunmayı planlayan yerel meclis, uygulamayı Nisan ayında yürürlüğe sokmayı hedefliyor.

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