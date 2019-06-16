Japonya'dan Irak'a 1 milyar dolarlık kredi desteği

BAĞDAT (AA) - Irak hükümeti, ülkenin güneyindeki Basra petrol rafinerisinin geliştirilmesi için Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansıyla (JICA) 1 milyar dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Irak Maliye Bakanlığı binasında gerçekleşen imza törenine Bakan Fuad Huseyin ile Japonya'nın Bağdat Büyükelçisi Naofumi Hashimoto katıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sağlanan kredinin yaklaşık 1 milyar dolar olduğu ve geri ödeme için 40 yıl süre belirlendiği ifade edildi.

Anlaşmanın, petrol ürünlerinin kalitesinin artırılmasına destek vermek için Basra rafinerisini geliştirmeyi ve bu petrol ürünleriyle üretim kapasitesini artırarak Irak'ın ihtiyaçlarının karşılanmasını hedeflediği aktarıldı.

Japonya geçmiş yıllarda da Irak hükümetine ülkenin güneyindeki limanların yanı sıra, elektrik ve petrol gibi enerji sektörlerini geliştirmek için kredi sağlamıştı.

