HABER

Japonya’dan İran’a nükleer anlaşmalara uyma çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2019 15:50 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye diğer ülkelerle imzalanan nükleer anlaşmaya tam olarak uyma çağrısında bulundu.Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgesel konuları görüşmek üzere Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir araya geldi.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye diğer ülkelerle imzalanan nükleer anlaşmaya tam olarak uyma çağrısında bulundu.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgesel konuları görüşmek üzere Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir araya geldi. Ruhani’nin iki günlük Japonya ziyareti kapsamında gerçekleşen görüşmede, Abe’nin Japonya’nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu’ya askeri güç gönderme planının gerekçelerini Ruhani’ye ilettiği tahmin edilirken Başbakan Abe’nin ayrıca ülkesinin Orta Doğu’daki gerilimlerin azalması ve istikrarın sağlanması için diplomatik çaba göstermeye devam edeceğini belirttiği öğrenildi. İran’ın nükleer programının da gündeme geldiği görüşmede Abe, İran’ı diğer ülkelerle imzalanan nükleer anlaşmaya tam olarak uymaya ve bölgesel barış ve istikrar konusunda yapıcı bir rol oynamaya çağırdı.

Ruhani’den ABD’ye kınama
Ruhani ise Orta Doğu ve Basra Körfezi bölgesindeki barış ve istikrarın İran için çok önemli olduğunu ifade etti. Nükleer anlaşmanın önemine vurgu yapan Ruhani, ABD’nin anlaşmadan tek taraflı geri çekilmesini kınadı. Ruhani, Japonya ve diğer ülkelerin anlaşmanın sürmesi için çaba göstermesine dair umudunun sürdüğünü de dile getirdi.

Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor! Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor!
Bakan Yardımcısı Erdil, “7 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi, bin 115 terörist teslim oldu”Bakan Yardımcısı Erdil, “7 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi, bin 115 terörist teslim oldu”
Başkan Demir: “Samsun’un turizm potansiyeli Antalya’dan fazla”Başkan Demir: “Samsun’un turizm potansiyeli Antalya’dan fazla”
1/

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Müftü'den flaş ’yırtık ve düşük bel pantolon’ açıklaması

Müftü'den flaş ’yırtık ve düşük bel pantolon’ açıklaması

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Yaptırımlarımız olacaktır

Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Yaptırımlarımız olacak!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törendeki protestonun nedeni Canan Kaftancıoğlu'ymuş

Törendeki protestonun nedeni belli oldu!

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler? Ada Araştırma yayımladı, dikkat çeken anket sonuçları

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

İlker Başbuğ'dan canlı yayında Kanal İstanbul uyarısı: Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni riske eder

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

TBMM Genel Kurulu'nda AK Partili ve HDP'li vekiller arasında tartışma!

TBMM'de 'işgalci' gerilimi! Vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü

Gelecek Partisi'nde yönetim belli oldu!

Gelecek Partisi'nde yönetim belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.