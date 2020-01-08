Japonya'dan Kaçan Carlos Ghosn: ‘Onurumu Temizleyeceğim’

Dünyanın en büyük otomotiv grubu Renualt-Nissan-Mitsubishi'nin eski patronu Carlos Ghosn, Japonya'da ev hapsindeyken, MNG Holding'e ait bir jetle Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçtıktan 9 gün sonra dünya basınının karşısına geçerek kendisini savundu. Sözlerine "400 gündür bu günü bekliyordum. Ben masumum. Onurumu, ismimi aklamak için kaçtım" diye başlayan Carlos Ghosn, Nissan yönetiminin, Tokyo savcısı ile birlikte kendisine komplo kuruduğunu ve bu komplonun her aşamasını belgelerle ıspatlayabileceğini açıkladı. Ghosn, "Adaletten değil, adaletsizlikten kaçtım. 17 yıldır hizmet ettiğim bir ülke beni esir almaya kalktı. Adil yargılanma umudum kalmadığı için kaçtım" diye konuştu. Tokyo savcılığı tarafından 18 Kasım 2018'de 'vergi kaçırmak ve şirket mallarını zimmetine geçirmek' iddilarıyla tutuklanan Carlos Ghosn, Japonya'da 130 günlük hapis haytının ve 14 ay süren ev hapsinin ardından dünya basınının karşısına doğduğu ülke Lübnan'da çıktı. Lübnan Gazetecilik Sendikaları'nın ev sahipliği yaptığı basın toplantısını, Japon ve Fransız gazeteciler başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanından yüzlerce gazeteci izledi.

Lübnan, Fransa ve Brezilya vatandaşı olan Carlos Ghosn, önce Fransızca, İngilizce ve Arapça olarak gazetecileri selamladıktan sonra, konuşmasına İngilizce devam etti. Ardından da Brezilya'dan Japonya'ya dünyanın dört bir yanından gelen gazetecilerin tüm sorularını yanıtladı. Uzun aylar boyunca tek kişilik ve penceresiz bir hücrede, günlerce tek bir insanla bile konuşmadan yaşadığını anlatan Ghosn, Japonya'dan kaçış koşulları hakkında konuşmayacağını ama başka çaresi kalmadığı için kaçtığını söyledi: "Burada kendimi bir kurban olarak sunmak için değil, bir sistemi ortaya koymak için konuşuyorum. Başından beri yakalanmamalıydım. Adımı lekelemek ve ünümü yok etmek için sistematik bir kampanya yürüttüler. Kaçmak hayatımın en zor kararı idi. Adaletten değil, adaletsizlikten, 400 günden fazla süren insanlık dışı bir sistemden kaçtım. Daha fazla devam edemezdim. Eşit olmayan bir dava, manipüle edilen iddialarla yargılanacaktım." Nissan yöneticilerinin isimlerini verdi Carlos Ghosn, 2017 yılında Nissan'ın zarar etmeye başlamasıyla birlikte Nissan yönetiminin Carlos Ghosn sayfasını kapatmak için düğmeye bastığını belirterek, Nissan yönetiminin, Ghosn'un iki firmayı "tümüyle birleştirme planı olduğunu düşünerek" düğmeye bastığını anlattı.

Nissan yönetiminden isimler veren Ghosn, "Peki bu komployu kimler yaptı? Elbette başta Nissan Genel direktörü Saikawa (Hiroto), Hari Nada (Carlos Ghosn'un eski sağ kolu) ve Tahiaki Onuma (Nissan genel sekreterya sorumlusu). Başka isimler de var. Japon hükümeti ile Nissan yönetimi arasında ilişki kurmakla görevli yönetim kurulu üyesi Toyoda (Masakazu). Aynı zamanda, Fransız hükümetinin Renault-Nissan ittifakına müdahale etmesi de Japonya'yı rahatsız etti. Japon hükümetinden bazı isimler de bu işin içinde. Ancak beni kabul eden, bağrına basan Lübnan hükümetine, Lübnan halkına saygı duyuyorum, onları zor durumda bırakmamak için buradan bakanların isimlerini vermeyeceğim. Nissan yönetiminden isimler, Japonya savcılığı ve bazı avukatlar bu komployu kurdular" dedi. Japonya'daki yargılamanın adil olmadığını, mahkemeyi hakimin değil savcının yönettiğini, davanın sürüncemede kalması için savcının her türlü manevrayı yaptığını öne süren Ghosn, "Avukatlarım, Japon yargısından bir karar çıkmasının 5 yıl sürebileceğini söylediler. Adil bir yargılama şansı yoktu. Ben Japonya'nın esiri gibiydim. Böyle giderse 17 yıl hizmet ettiğim Japonya'da ölecektim. Bu 17 yıl boyunca beni bir model olarak anlattılar. Hakkımda 20 kitap yazıldı. Bir dakika içinde ne oldu da suçlandım ve halka 'soğuk, cimri ve diktatör' diye tanıtıldım" dedi.

Ghosn, Japon savcılığının, 'haksız kazanç sağladığı ve bu kazancın vergisini de beyan etmediği' iddiasının tümüyle yalan olduğunu,kazanılmayan, kararlaştırılmayan ve ödenmeyen bir gelirden söz edildiğini, ödenmeyen bir miktarın bildirimi de olamayacağını, haksız yere kendisi hakkında spekülasyon yapıldığını söyledi. "Carlos Ghosn sayfası kapandı" Bu işten "Carlos Ghosn sayfasını çevirmek isteyen Nissan yönetiminin kazançlı çıktığını" dile getiren Ghosn, "Ve başardılar da. Carlos Ghosn sayfası artık kapandı. Nissan'da artık yönetim çizgisi yok, kar yok, ittifak yok. Renault ve Nissan 2018'den bu yana her gün milyonlarca dolar kaybediyor. Ghosn döneminin kapandığı kesin" diye konuştu. Ghosn, sözlerini, "Özetle bütün iddiaların hepsi yalan, düzmece ve gerçeklerin farklı kurgulanmasından ibaret. Hepsini somut delillerle ıspatlayabilirim. Bütün bu iddialar haksız ve politik bir manipülasyon. Adımı yok etmeye çalıştılar. Adımı sadece adaletle kurtarabilirim ve adaleti aramak için kaçtım" diye bitirdi.