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Japonya'dan Kuzey Kore'ye "füze" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 15:01 | Son Güncelleme

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya, Kuzey Kore tarafından ateşlendiği bildirilen kısa menzilli füzelerin "balistik" olduğunun ortaya çıkması halinde, bunun "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali" anlamına geleceği uyarısı yaptı - Çin, "Kuzey Kore'nin füze ateşlediği" yönündeki haberlerin ardından nükleer müzakerelerin yeniden başlaması çağrısında bulundu

SEUL (AA) - Güney Kore'nin, Kuzey Kore ordusunun sabah saatlerinde Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru iki kısa menzilli füze ateşlediğine ilişkin açıklamasının ardından Japonya'dan Pyongyang yönetimine tepki geldi.

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya, Güney Kore ordusunun, "Kuzey Kore'nin iki kısa menzilli füze ateşlediğine" dair açıklamasıyla ilgili basına değerlendirmelerde bulundu.

Iwaya, Kuzey Kore'nin ateşlediği füzelerin "balistik füze" olduğunun ortaya çıkması halinde, bunun "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının ihlali" anlamına geleceği uyarısı yaptı.

Söz konusu durumu "son derece üzücü" bulduğunu ifade eden Iwaya, Japonya'nın, Kuzey Kore'nin ne tür füzeler fırlattığını analiz ettiğini söyledi.

Japon kaynaklar, füzelerin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine ulaşmadan Japon Denizi'ne düştüğünü ifade etti.

- Çin'den diyalog çağrısı

Çin, Kuzey Kore'nin füze ateşlediği yönündeki haberlerin ardından nükleer müzakerelerin yeniden başlaması çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, yaptığı açıklamada, ABD ve Kuzey Kore'nin, nükleer silahlar konusundaki müzakerelere bir an önce yeniden başlaması gerektiğinin altını çizdi.

"İlgili tüm taraflar, zor kazanılmış diyalog fırsatının değerini bilmeli." diyen Hua, tarafların, nükleer silahların yok edilmesini teşvik etmek adına ortaklaşa olumlu çaba sarf etmeleri, konunun siyaset ve diyalog yoluyla çözümüne katkı sağlamaları gerektiğini dile getirdi.

- Güney Kore, Kuzey Kore'nin füze ateşlediğini duyurmuştu

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin doğusundaki Wonsan kenti kıyısından sabah iki kısa menzilli füze ateşlendiği belirtilmişti.

Füzelerin yerel saatle 05.34 ve 05.57'de fırlatıldığının bildirildiği açıklamada, yaklaşık 50 kilometre irtifa kazanan füzelerden birinin 430 kilometre, diğerinin de 690 kilometre yol kat ettiği kaydedilmişti.

Güney Koreli ordu yetkilileri, konuyla ilgili detayların analiz edileceğini bildirmişti.

Uluslararası basındaki haberlerde, "füze fırlatıldığı" iddialarının, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırma konusunda ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması girişimine gölge düşürebileceği yorumları yapılmıştı.

- Kuzey Kore mayısta da kısa menzilli füzeler ateşlemişti

Pyongyang yönetimi, 4 Mayıs'ta Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemişti.

Güney Kore Savunma Bakanlığından 7 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi üzerine kısa menzilli güdümlü füze denemelerinden ve çoklu ateşleyici sistemlerden seri atışlar yapması dolayısıyla kaygı duyulduğu belirtilerek, "Kuzey Kore'yi, Kore Yarımadası'nda askeri gerilimi artıracak eylemleri durdurmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Diğer yandan Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin 9 Mayıs'ta, Kuzey Pyongan bölgesinden doğu istikametine 2 kısa menzilli füze atışı yaptığını, füzelerin sırasıyla 420 ve 270 kilometre yol aldığını açıklamıştı.

Japonya Savunma Bakanı Iwaya, 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Konuya ilişkin kapsamlı analizimize dayanarak hükümet, Kuzey Kore tarafından fırlatılan füzelerin, kısa menzilli balistik füzeler olduğuna inanıyor. Fırlatılan füzeler, BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal ediyor ve bu durum, son derece üzüntü verici." ifadelerini kullanmıştı.

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çin füze Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya Kuzey Kore

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