Orta Doğu’ya askeri güç gönderme planına onay

Japonya hükümeti, denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu’ya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) güçlerini gönderme planını onayladı. Savunma bakanının yetkilendirmesi ile izin verilen araştırma ve inceleme faaliyetleri kapsamında sürdürülecek görevde, Japonya ile bağları olan ticari gemilerin bölge sularında güvenli bir şekilde seyrini sağlamak için bilgi toplanması bekleniyor.

GEMİ VE UÇAK GÖREV YAPACAK

Somali’de korsanlıkla mücadele görevi yürüten iki P3C tipi devriye uçağı ile bir savaş gemisini söz konusu askeri görevde kullanması beklenen Japonya’nın, SDF güçlerini Umman Körfezi, Arap Denizi’nin kuzey kesimi ve Aden Körfezi’ndeki kıyı ülkelerinin sularında konuşlandırması planlanıyor.

GÖREV KAPSAMI BİLGİ TOPLAMAK

Plan uyarınca, bölgeye gönderilecek askeri gücün görev kapsamının araştırma ve inceleme faaliyetleri ile sınırlı olacağı öğrenilirken, SDF güçlerinin diğer gemileri savunmak için silah kullanma yetkisi olmayacak.

Ancak hükümet, bölgede beklenmedik gelişmeler olması durumunda, yaklaşık 260 kişilik SDF personelini deniz polisliği için harekete geçirme gibi tedbirleri değerlendirebilecek. Hazırlık süreci tamamlanır tamamlanmaz SDF birimleri bölgeye hareket edecek.