HABER

Ortadoğu'ya bir dev daha mı ayak basacak?

DÜNYA HABERLERİ  | 18.12.2019 10:24 | Son Güncelleme

Japonya’nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu’ya askeri güç gönderme planına dair taslak bakanlar kurulu kararı, koalisyon partilerince onaylandı.

Ortadoğu'ya bir dev daha mı ayak basacak?

Geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında Hürmüz Boğazı’nda seyreden petrol gemilerine yönelik saldırıların ardından Orta Doğu’ya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) güçlerini göndermeyi düşünen Japonya’da, sürece dair taslak bakanlar kurulu kararı iktidardaki koalisyon partilerinin oylarıyla onaylandı.

Bölgeye bir savaş gemisi ve devriye uçağı gönderilmesini öngören tasarıya göre, hükümet görevin süresini uzatmak isterse, anayasada en üst devlet kurumu olarak tanımlanan Ulusal Meclis’e rapor verecek.

ZİYARETTEN SONRA KESİNLEŞECEK

Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin, Cuma günü gerçekleşmesi beklenen görüşmede İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani’ye söz konusu misyonun hedefi hakkında bilgi vermesi beklenirken, görüşme sonrasında ise taslağın resmileşmesi bekleniyor.

SDF OCAK AYINDA YOLA ÇIKACAK

Kararın kesinleşmesinin ardından hazırlık sürecine başlayacak olan SDF güçlerinin, Ocak ayının ortasında Japonya’dan ayrılması bekleniyor. Bölgeye gönderilecek savaş gemisinin, Doğu Afrika ülkesi Cibuti’de korsanlara karşı önleme faaliyetlerinde görev alan bir devriye uçağı ile faaliyette bulunacağı öngörülüyor.

İRAN KARARDAN ENDİŞELİ

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, daha önce Japonya’nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu’ya SDF güçlerini gönderme planını desteklemediklerinin sinyalini vermiş, bölgedeki herhangi bir yabancı kuvvetin varlığının istikrar, güvenlik veya barışı artırmaya yardımcı olacağına inanmadıklarını ifade etmişti. Arakçı, İran’ın tutumunun daha önce Japonya Başbakanı Shinzo Abe’ye iletildiğini de eklemişti.

JAPONYA'DAN 'BAĞIMSIZ GÜÇ'

Orta Doğu sularında seyir güvenliği konusu, İran ve ABD arasında artan gerginliğin gölgesinde, geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında Körfez sularındaki tankerlere yönelik saldırı haberleri ile gündeme gelmiş, dönemin ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford 9 Temmuz’da yaptığı açıklamada, “Birkaç ülke ile Hürmüz Boğazı ve Bab’ül Mendep Boğazı’nda deniz güvenliğini sağlayacak bir ittifak için temas halindeyiz" ifadelerini kullanmıştı. Dönemin Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya ise Japonya’nın ittifaka asker gönderme planının olmadığını belirterek, farklı çözüm yollarının masada olduğu sinyalini vermişti. Japonya daha sonra, ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyona katılmayarak, bölgeye kendi SDF güçlerini göndereceğini açıklamıştı.

KAYNAK: İHA

Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü
Çatı katındaki odasında çıkan yangında öldüÇatı katındaki odasında çıkan yangında öldü
Diyarbakır'da üretiliyor tüm Türkiye'ye gönderiliyorDiyarbakır'da üretiliyor tüm Türkiye'ye gönderiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Japonya Ortadoğu

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Hadise, O Ses Türkiye yarışmacısına verdiği sözü tuttu

Hadise, O Ses Türkiye yarışmacısına verdiği sözü tuttu

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Doğa Koleji için 600 milyon TL'lik teklif

Doğa Koleji için 600 milyon TL'lik teklif

Operasyon başladı! JÖH ve PÖH katılıyor

Operasyon başladı! JÖH ve PÖH katılıyor

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Arkadaş, bizden başka herkes pastadan yiyor yada yeme derdinde bizde bulaşıkları temizliyoruz askeri ücretle nasıl iş bu anlamadım.
japonlar yine kaşınıyorlar,zamanında abd vurmuştu, bu sefer tokatı tayyipten yiyecekler farkında değiller.
salak bizim gemiler uzun zamandır somali açıklarında korsanlarla mücadele ediyo chp ağzıyla konuşma iyi öğren önce
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ülke ayağa kalktı! Polisle böyle çatıştılar

Ülke ayağa kalktı! Polisle böyle çatıştılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'ya geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'ya geldi!

Trump'ın kritik günü: Savaş ilan ettin!

Trump'ın kritik günü: Savaş ilan ettin!

Son dakika! ABD Senatosu, Türkiye'ye yaptırım içeren 'savunma bütçesi' tasarısını kabul etti! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

ABD ordusundan 'Nazi' gafı

ABD ordusundan 'Nazi' gafı

ABD Dışişleri: 1915 olaylarında Trump yönetiminin pozisyonu değişmedi

ABD'den flaş açıklama: Yönetimin pozisyonu değişmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.