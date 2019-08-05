HABER

Japonya'dan Rusya'ya protesto notası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 12:25 | Son Güncelleme

Japonya, tartışmalı adalar çevresinde tatbikat düzenlemeyi planlayan Rusya'ya protesto notası verdi

Japonya'nın, ülkenin kuzeyindeki tartışmalı adalar çevresinde askeri tatbikat düzenlemeyi planlayan Rusya'ya protesto notası verdiği bildirildi.

Kyodo'da yer alan habere göre, Kabine Başsekreteri Suga Yoşihide, Kunaşiri Adası açıklarında 6 günlük tatbikat yapacağını bildirmesinin ardından Rusya'ya protesto notası verildiğini kaydetti.

Suga, Başbakan Abe Şinzo'nun eylül başında Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenecek ekonomik foruma katılması için gerekli hazırlıkların yapıldığını ifade ederek Japon ve Rus liderlerin bu konularla ilgili yüz yüze görüşmeler yapması gerektiğine işaret etti.

Japonya nisan ayında Rusya'ya benzer bir protesto notası vermişti.

- Kuril Adaları sorunu

Rusya ve Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Rusların Kuril Adaları, Japonya'nın ise Kuzey Bölgeleri olarak adlandırdığı toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle resmi barış anlaşması imzalayamamıştı.

Sovyetler Birliği, 1949'da işgal ettiği adalarda yaşayan tüm Japon vatandaşlarını sınır dışı etmişti. Barış anlaşmasının imzalanması için ilk olarak 2014 yılının başında düzenlenen müzakereler ise Ukrayna krizi nedeniyle dondurulmuştu. Söz konusu bölge, Pasifik Okyanusu'nda bulunan Iturup, Kunaşiri, Şikotan ve Habomai adalarından oluşuyor.

Burası sosyal medya tutkunlarının gözdesi olacak! Bakın neredeBurası sosyal medya tutkunlarının gözdesi olacak! Bakın nerede
Polis, sokak hayvanlarını unutmadıPolis, sokak hayvanlarını unutmadı
Arnavutköy'de yangın çıkan ahırda 10 büyükbaş telef oldu (1)Arnavutköy'de yangın çıkan ahırda 10 büyükbaş telef oldu (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Japonya protesto Rusya

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı Kurban Bayramı'nda 116 bin 236 trafik polisinin görev yapacağını açıkladı

Bakanlık açıkladı! 116 bin polis görev yapacak

Bim Aktüel 9 Ağustos’tan itibaren indirimli ürünler: Kurban etleri için derin dondurucu

Bim'de 9 Ağustos'tan itibaren indirimli ürünler

AK Parti'li meclis üyesi ve yeğenini şehit eden terörist Kobani eylemlerini yönetmiş

AK Parti'li ismi şehit eden teröristle ilgili çarpıcı detay!

Salda Gölü davasında yeni gelişme

Salda Gölü davasında yeni gelişme

Geleceğe borcumuz var

Geleceğe borcumuz var

A 101 Aktüel 8 Ağustos’tan itibaren indirimli ürünler: Kıvrımlı televizyonlar ve kurbanlık satışı

A 101'de 8 Ağustos'tan itibaren indirimli ürünler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.