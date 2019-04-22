Japonya’dan Sri Lanka mesajı

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, ülkesinin Sri Lanka’da gerçekleştirilen terör saldırılarını şiddetle kınadığını ifade etti.

Sri Lanka’da kilise ve otelleri hedef alan 8 patlamada en az 290 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırıları ile ilgili Japonya Dışişleri Bakanlığı Sri Lanka’ya bir dayanışma mesajı gönderdi. Sri Lanka Dışişleri Bakanı Tilak Marapana’ya gönderilen mesajda, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Japonya halkının mağdurlar için dua ettiğini ve yas tutan ailelere başsağlığı dileklerini ilettiğini söyledi. Kono, Japon halkının saldırılarda yaralananların da yanında olduğunu kaydetti. Bu tür terör eylemlerinin affedilmez olduğunu ve Japonya’nın terörü şiddetle kınadığını dile getiren Kono, terörle mücadele konusunda diğer ülkelerle işbirliğine kararlı olduklarının da altını çizdi.

