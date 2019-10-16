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Japonya'dan tayfunun vurduğu bölgelere 6,5 milyon dolarlık yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 12:07 | Son Güncelleme

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, tayfundan etkilenen bölgelerdeki yardım çalışmaları için 6,5 milyon dolar harcamayı planladıklarını belirtti - Ülkede, Hagibis Tayfunu'nun neden olduğu afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 74'e yükseldi

TOKYO (AA) - Japonya Başbakanı Abe Şinzo, hafta sonu etkili olan Hagibis Tayfunu'nun ardından afet bölgelerinde yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 6,5 milyon dolar harcamayı planladıklarını söyledi.

Kyodo ajansının haberine göre, Meclis Bütçe Komisyonunda konuşan Abe, tayfundan etkilenen bölgelerde kullanılmak üzere 2019 bütçesinden 6,5 milyon dolar ayırmayı planladıklarını açıkladı.

Abe, fonun geçici tuvalet, su, gıda ve yatak gibi ihtiyaçların temini için kullanılacağını belirterek, uzun vadede de afetlere karşı dayanıklı ve afetin olumsuz etkilerinin hızla kaybolduğu alanlar oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Tayfundan etkilenen bölgelerde devam eden arama kurtarma çalışmalarında ek mali desteğe ihtiyaç olup olmadığına dair incelemelerde bulunacaklarını ifade eden Abe, "Afetzedelerin endişeye kapılmadan en kısa sürede normal hayatlarına dönebilmeleri için çok fazla çaba sarf edeceğiz." diye konuştu.

Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, 55 nehir boyunca 79 noktada bentlerin yıkıldığını, diğer bölgelerdeki hasar tespiti için uzmanlardan oluşan bir panel kurulacağını duyurdu.

- Tayfunda ölü sayısı 74'e çıktı

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'da hafta sonu 6 bölgede etkili olan Hagibis Tayfunu'nun neden olduğu afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 74'e yükseldi.

Tayfunun etkili olduğu bölgelerde, 188 barınakta 4 bin 400 afetzede kalırken, kayıp çok sayıda kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Etkili olan tayfunun ardından en az 230 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Abe Şinzo Hagibis Japonya tayfun

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