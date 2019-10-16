Japonya'dan tayfunun vurduğu bölgelere 6,5 milyon dolarlık yardım

TOKYO (AA) - Japonya Başbakanı Abe Şinzo, hafta sonu etkili olan Hagibis Tayfunu'nun ardından afet bölgelerinde yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 6,5 milyon dolar harcamayı planladıklarını söyledi.

Kyodo ajansının haberine göre, Meclis Bütçe Komisyonunda konuşan Abe, tayfundan etkilenen bölgelerde kullanılmak üzere 2019 bütçesinden 6,5 milyon dolar ayırmayı planladıklarını açıkladı.

Abe, fonun geçici tuvalet, su, gıda ve yatak gibi ihtiyaçların temini için kullanılacağını belirterek, uzun vadede de afetlere karşı dayanıklı ve afetin olumsuz etkilerinin hızla kaybolduğu alanlar oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Tayfundan etkilenen bölgelerde devam eden arama kurtarma çalışmalarında ek mali desteğe ihtiyaç olup olmadığına dair incelemelerde bulunacaklarını ifade eden Abe, "Afetzedelerin endişeye kapılmadan en kısa sürede normal hayatlarına dönebilmeleri için çok fazla çaba sarf edeceğiz." diye konuştu.

Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, 55 nehir boyunca 79 noktada bentlerin yıkıldığını, diğer bölgelerdeki hasar tespiti için uzmanlardan oluşan bir panel kurulacağını duyurdu.