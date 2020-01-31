HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Japonya’dan üçüncü ’korona’ tahliyesi

Japonya’dan üçüncü ’korona’ tahliyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 09:36 | Son Güncelleme

Korona virüsünün yayıldığı Çin’in Wuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etmeye devam eden Japonya’nın bölgeye gönderdiği üçüncü uçak da Tokyo’ya döndü.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle riskli bölgedeki vatandaşlarını tahliye edeceğini açıklayan Japonya, karantina bölgesine üçüncü uçağını gönderdi.

Korona virüsünün yayıldığı Çin’in Wuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etmeye devam eden Japonya’nın bölgeye gönderdiği üçüncü uçak da Tokyo’ya döndü.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle riskli bölgedeki vatandaşlarını tahliye edeceğini açıklayan Japonya, karantina bölgesine üçüncü uçağını gönderdi. Dün Japonya’dan ayrılan uçak, 149 kişiyi bölgeden aldıktan sonra bu sabah Tokyo Haneda Havaalanı’na indi. Son uçakla Japonya’ya getirilen kafile, uçakta ön muayeneden geçtikten sonra, detaylı testler için ilgili sağlık kuruluşlarına götürüldü.

Yeni tahliye gündemde
Daha önce bölgeye gönderilen iki ayrı uçakla 400’ün üzerinde Japonya vatandaşını ülkeye getiren Japonya, virüs semptomları gösteren kişilerin hastaneye yatırıldığını açıklamıştı. Wuhan’dan ülkeye dönmek isteyen 300 kişinin halen karantina bölgesinde olduğu belirtilirken, hükümetin önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek dördüncü bir uçuş için çalışmaları sürdürdüğü ifade ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Kendisine saldıran köpekle boğuşan genç yaralandıKendisine saldıran köpekle boğuşan genç yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

ABD'den 'savaş' adımı! Onaylandı

ABD'den 'savaş' adımı! Onaylandı

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika İstanbul’da Rus mafyasına büyük operasyon! Gözaltılar var

İstanbul’da Rus mafyasına büyük operasyon!

Ensar Vakfı'ndan Kızılay bağışıyla ilgili açıklama geldi

Ensar Vakfı'ndan tartışma yaratan bağışla ilgili açıklama

Elazığ'da ev kiraları iki katına çıkınca, depremzedeler isyan etti

Fiyatlar iki katına çıkınca, depremzedeler isyan etti

Tren raylarında baygın bulundu

Tren raylarında gören ekiplere haber verdi

Kendisine saldıran köpekle boğuşan genç yaralandı

Kendisine saldıran köpekle boğuşan genç yaralandı

Depremlerin, zemine göre binaları nasıl etkilediğini deneyle gösterdi

Deprem binaları böyle etkiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.