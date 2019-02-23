HABER

Japonya'dan UNRWA'ya bağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 00:35 | Son Güncelleme

Japonya, UNRWA'ya 23 milyon dolar bağışta bulundu

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), Japonya'nın 23 milyon dolar bağışta bulunduğunu duyurdu.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, Japonya hükümetinin kuruluşa 23 milyon dolar bağışta bulunduğu, Japonya'nın Filistin Temsilcisi Takeshi Okubo ile UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbuhl'ün bağış protokolünü imzaladığı ifade edildi.

Açıklamada, bağışın 17,7 milyon dolarlık kısmının UNRWA'nın eğitim, sağlık gibi temel programlarına tahsis edileceği, 5,4 milyonunun ise mültecilere ayrılacağı kaydedildi.

Japonya'nın verdiği bu desteğin mültecilerin şartlarının iyileştirilmesi için olumlu katkı sağlayacağı ifade edildi.

UNRWA Genel Komiseri Krahenbuhl, geçen ay düzenlediği basın toplantısında, uluslararası topluma yardım çağrısı yapmıştı.

Krahenbuhl, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin UNRWA'ya sağladığı yıllık finansal desteğin nereyse tamamını kesmesine rağmen, 2018'de hedefledikleri finansmanı temin ettiklerini söylemişti.

Orta Doğu genelindeki 5,4 milyon Filistinli mültecinin "temel hizmetleri" ve "hayat kurtarıcı" insani ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası topluma 1,2 milyar dolar yardım çağrısı yapan Krahenbuhl, "Bu, UNRWA'nın operasyonlarını 2018'deki seviyesinde tutmak için gerekli miktar." ifadesini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos 2018'de yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

Öyle bir hata ortaya çıktı ki...WhatsApp'a şikayet yağdı!Öyle bir hata ortaya çıktı ki...WhatsApp'a şikayet yağdı!
Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları, 3 kişiye hayat verecekBeyin ölümü gerçekleşen hastanın organları, 3 kişiye hayat verecek
KADEM’in 46. temsilciliği Bayburt’ta açıldıKADEM’in 46. temsilciliği Bayburt’ta açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Japonya UNRWA

En Çok Okunan Haberler

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Terim çıldırdı, hakemler polis çağırdı!

Terim çıldırdı, hakemler polis çağırdı!

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beklenen kar Trakya'dan giriş yaptı

Beklenen kar Trakya'dan giriş yaptı

İstanbul'da acı olay! 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da acı olay! 1 işçi hayatını kaybetti

Sürücü dehşet saçtı! Önce arkadan çarptı, sonra tekme tokat saldırdı

Sürücü dehşet saçtı! Önce arkadan çarptı, sonra tekme tokat saldırdı

Süleyman Soylu 'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki patlamadan acı haber! Yaralı uzman çavuş Mehmet Han şehit oldu

Kahreden haber geldi!

Reyhanlı saldırısının firari sanığı Aykan Hamurcu tutuklandı

Aykan Hamurcu tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.