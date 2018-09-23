Japonya'dan uzaya kargo kapsülü fırlatıldı

TOKYO (AA) - Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) bazı malzemeler taşıyan Japonya'ya ait kargo kapsülü, Tanegaşima Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, Japon Uzay Araştırma Ajansı'na (JAXA) ait yiyecek, deney ekipmanları ve yeni piller taşıyan kargo kapsülünün Japonya'nın güneyindeki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatıldığı duyuruldu.

Kapsülün 4 gün sonra UUİ'ye ulaşması bekleniyor.

Kargo kapsülünün iki hafta önce planlanan fırlatılışı, Japonya’daki kötü hava şartları ve teknik bir problem sebebiyle ertelenmişti.

